Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki az álhírterjesztőknek, miközben hitelesen bemutatta, mit él át egy fertőzött – hiszen heteken át maga is küzdött a kórral. Szerinte Müller Cecília is ilyen nyersen magyarázna néha, csak neki nem szabad. Interjú.

Már Kossuth-díjat is javasoltak Majoros „Majka” Péternek, aki az utóbbi időben nem rapperként, de még csak nem is műsorvezetőként szerepelt sokat, hanem a YouTube-ra feltöltött koronavírus-naplójával. Majka már több mint három hete jól dokumentálva küzd a betegséggel, miközben szerinte még mindig nem beszélünk eleget arról, hogy a koronavírus a haláleseteken túl milyen szenvedéseket okoz. A rapper közben fontolgatja, hogy a YouTube-ra költözik, és azt is megfejtette, miért pont tőle hajlandók meghallgatni az emberek, hogy mit érdemes tudni a Covidról.

hvg.hu: Hogy áll a fertőzésed?

Majka: Tegnap (az interjú múlt pénteken készült – a szerk.) voltak nálunk teszteket csinálni, de az a lényeg, hogy már nem fertőzünk. A 21. napon vagyunk, nem is értem, hogy tudtam ennyire belemenni. Akik túl vannak ezen, azok azt mondják, van még ebből másfél-két hét.

hvg.hu: Tüneteid vannak?

M.: Egyedül a mérhetetlen fáradtság maradt meg rajtam és Hajnin (Majka felesége – a szerk.) is. De ez olyan, amit semmihez sem tudok hasonlítani az elmúlt 41 évemből. Napról napra jobb kicsit, de nagyon lassan. A legkeményebb koncertes időszak utáni kimerültség ennek a húsz százaléka nagyjából.

hvg.hu: A járvány és a betegséged miatt teljesen új szerepbe kerültél azzal, hogy a YouTube-on részletesen tájékoztatod az embereket a betegségedről és annak kezeléséről. Érzed a felelősségét annak, hogy te lettél a koronaceleb?

M.: Szerintem nem nekem van felelősségem, hanem azoknak, akik elbagatellizálják. Mint akár a Gődény (Gődény György vírusszkeptikus gyógyszerész – a szerk.), vagy azok az ismerőseim, akik bőszen hirdetik a hülyeséget. Nagyon rossz, ha itt a butaság lelkesedéssel párosul. Gődénnyel kapcsolatban persze ez nem igaz, ő csak profitálni akar abból, hogy veszélybe sodor sok embert. Nézzük meg, kik haltak meg: Böröndi Tamás, Balázs Fecó és sorolni lehet a neveket az ismert emberek közül, akiknek még nem kellett volna távozni.

A videókon keresztül azt akartam, hogy az emberek lássák, ez a vírus egy orosz rulett. Mindenkire máshogy hat.

Ha valakik abból állítanak fel kórképet, hogy a szomszédjuknak még láza sem volt, azokkal már nehéz mit kezdeni. De ezek szerint az emberek szerint a World Trade Centert az illuminátus rombolta le, a chemtraillel nyírnak ki minket a gyíkemberek, Biden csalt a választáson, és Bill Gates adja be a halálvakcinát. Azt akartam, hogy a racionálisan gondolkodók ne nyugodjanak ebbe bele.

© Youtube/Majka

Most olyan időket élünk, amikor emberi életek is múlnak a hülyeségen, úgyhogy ezeket a hülyéket el kell küldeni a fenébe. Megmondani, hogy ember, te barom vagy. Most nem lehet rájuk hagyni a véleményüket: arról vitázhatunk, csalt-e Biden a választáson, de ha ez a hülye azt mondja, ne vedd fel a maszkot, arról nem.

hvg.hu: Mitől ilyen hatásos ez?

M.: Az én erőm abban rejlik, hogy nem kell finoman elemeznem a statisztikákat, és abból barátságosan elmagyaráznom, mit látunk, hanem egyszerű érvekkel el tudom mondani, mi történik a világban. Nekem nem kell operatív törzsként szépen magyaráznom a hülyéknek azt, amit el lehet két mondatban is. Szegény Müller Cecílián is azt látom, hogy néha megtenné, de ő nem teheti.

Müller Cecília: Majka jelképpé vált Az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján mondta el, hogy mennyire örül a zenész gyógyulásának.

hvg.hu: Fel akartad hívni Gődényt, de nem vette fel. Mit mondtál volna neki?

M.: Szerettem volna kérdezni dolgokat tőle. Azt, hogy mit értett az alatt, hogy „37-es ciklus felett úgyis álpozitív lesz a teszt”. Azt én értem, hogy azokra az emberekre alapozna, akik nem tudják, miről beszél, de engem mégis érdekelne, mert nem értem a mondatot. Csak egyszerű kérdéseket tettem volna fel, amelyeket biztos meg tudna válaszolni, hiszen ő gyógyszerész, én meg villanyszerelő. De mivel nem vette fel, ezért arra gondolok, hogy én hoztam volna zavarba. Ez a csávó kamus, és ez kiderült volna.

hvg.hu: Volt olyan, amin azért így is meglepődtél?

M.: Balassagyarmaton feküdtem be, mert ott dolgozik egy régi ismerősöm, akiben megbízom. Az utolsó estémen a kórházban körbevitt a főorvosnő, hogy nézzem meg a nálam kevésbé szerencsés körülmények között ápolt koronavírusos betegeket. Csak ott van kétszáz ember úgy, hogy a kórháznak el kell látnia nem koronavírusos betegeket is. Láttam, mennyi munka van abban, hogy ezeket az embereket életben tartsák.

© YouTube/Majka official

De ott van a másik szörnyű mellékhatás, a stressz. Hiszen nem tudod, mi lesz veled. Megmondják, hogy kétoldali tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, napokig kapsz szteroidot, antibiotikumot, veszik a véredet, nézik az eredményeidet, néha jó, néha nem jó. Csak annyit látsz, hogy ugrálnak az értékeid állandóan.

hvg.hu: Főleg úgy, hogy te amúgy is nagy öndiagnosztizáló hírében állsz.

M.: Én beszari vagyok, de általában könnyen kezelem. Nincs minden héten betegségem, de ha van valami, akkor a legrosszabbra gondolok. De ez elmúlik. Ebben az esetben viszont látod és olvasod, mi van az intenzíven. Mit tudsz csinálni? Olvasgatod a telefonodat. Ott mit olvasol? Azt, hogy meghal napi 120 ember egy olyan betegségben, amely miatt te éppen kórházban fekszel.

hvg.hu: Hogy lehet ezt a legkevesebb agybajjal átvészelni?

M.: Vannak olyan emberek, akiknek nem is kell tanács, mert megy nekik. De az se jó, ha nincs tanács: van ismerősöm, aki kórházba sem akart menni, mert az már valami rossznak a jele, most lélegeztetőn van. Egy másik ismerősöm apja két nap alatt ment el. Én nem is azért mentem tesztelni, mert valami tünetem volt, hanem a szívemmel lett volna egy utolsó vizsgálatom, a kórházba viszont csak teszttel engedtek be. Megcsinálták, és másnap kezdtem magam rosszul érezni, de az eredmény csak két nap múlva jött meg. Gyenge lázzal indult, és egészen a hetedik napig tipikus influenzás tüneteim voltak. Utána viszont beindult a Covid. Mondják orvosok is, hogy a hetedik nap fordulópont szokott lenni.

hvg.hu: És mit tudtál meg az orvosoktól, mire kell figyelni?

M.: Ami fontos, hogy a vérhígításra kell figyelni. Azt mondták az orvosok, olyan vérrögöket okozhat ez a szervezetben, ami sokáig fel se tűnik. Én a mai napig szúrom a hasam, és a negatív tesztem után is kell majd tablettát szednem két hónapig.

hvg.hu: A személyes tapasztalataid alapján milyen állapotban van a magyar egészségügy?

M.: Szerintem a világon nincs olyan, hogy minden rendben van az egészségügyben. A magyar a saját tapasztalataim szerint rendben van, mert odafigyeltek rám és foglalkoztak is velem. Van gyógyszer és ellátás. De nem hiszem, hogy én lennék ebben a kérdésben mérvadó, és biztos, hogy óriási reformokra is szükség van, plusz csilliárd forintokra.

© Facebook / Majka

hvg.hu: És a járványkezelésünkkel elégedett vagy? Érdemes volt ilyen sokáig nyitva tartani a kocsmákat például?

M.: Erre a kérdésre mindegy, hogy mit válaszolok, politika lesz belőle. Ha jót mondasz, akkor azok mellett szólsz, akik mellett nem akartál, ha pedig azt mondod, hogy nem, akkor a másik oldal mellé kerülsz, ahová megint csak nem akartál kerülni. A saját zeneipari szemszögemből azt gondolom, ahogy Németországban, úgy nálunk is már év elején meg kellett volna mondani, hogy minden rendezvénynek vége, és akkor legalább számolni lehetett volna ezzel. A focimeccseket sem engedtem volna, hiszen láttuk, mi történt az Atalanta Bajnokok Ligája-meccsén.

Azt nem lehet megmondani, hogy hamarabb kellett volna-e intézkedni, mert lehetetlen állapot. Ha hamarabb intézkedsz, az a baj, ha később, akkor meg az.

Tudomásul kellene venni, hogy ezt most mi beszoptuk.

Nem kell kitalálni, megfejteni, mi történt, vagy okoskodni róla, hogy mesterséges-e, a lényeg, hogy beszoptuk. És ez senkinek sem jó.

hvg.hu: Akkor te nem az a figura vagy, akit zavar a fertőtlenítő- vagy maszkipar?

M.: Nyilván vannak, akik meggazdagodtak a járvány alatt, de ez nem azért van, mert az összeesküvés szerelmesei szerint ők találták ki a Covidot, hanem ők amúgy is megduplázták volna vagyonukat. Azért keresnek pénzt, mert ők tudnak pénzt keresni. Ezek az emberek azzal is pénzt keresnek, ha cserebogárrajzás van. Nem haragudni kell erre, ez így van.

hvg.hu: Akkor csak a politika a baj?

M.: Minden más kérdés is politika lett, ez is. Abban nem vagyok biztos, hogy jó ötlet volt eddig elhúzni akár a meccseket, de abban sokkal inkább, hogy a másik oldalról kiabáló emberek is ennyi hibás lépést hajtottak volna végre. Az ember ilyenkor csak bízni tud, például az orvosokban.

hvg.hu: Zenészként elégedett vagy a segítséggel?

M.: A Raktárkoncertekről megvan a véleményem, de az egy egész másik cikk lenne. Az jó, ha van segély vagy mentőöv a szórakoztatóiparnak, de a végrehajtási mód több szinten is rossz. Finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy kérdőjeles.

hvg.hu: A zenekarodból neked nyilván kisebb bajod lesz anyagilag, mint a stábnak. Nekik segítesz valahogy?

M.: Én két dologgal tudok segíteni. Egyrészt nekem vannak az országban szinte a legjobban fizetett zenészeim, ők nincsenek is rászorulva mindig segítségre, többen tanítanak is zenét. A stáb többi tagjának azzal tudunk még segíteni, hogy ha megkapjuk a támogatást, ugyanúgy megkapják a pénzüket akkor is, ha nekik nem volt épp munkájuk akár a Raktárkoncertekkel. Mást nem lehet sajnos csinálni, az itthoni pénzemből nem tudok adni.

© MTI / Nyikos Péter

hvg.hu: Ha áll a zenekarod, vagy mondjuk nyáron meccsre mehettél, koncertre meg nem, akkor azért elgondolkozol rajta, hogy az álló gazdaság vagy a sok fertőzött-e a kibírhatóbb?

M.: Nekem nyáron is csak az volt a bajom, hogy a közös felelősségvállalás az legyen tényleg közös. Nyáron sem trükköztünk az ötszáz fős koncertlimittel, pedig lehetett volna. De azt szemétségnek tartom, hogy valahol összegyűlhetünk bármennyien, máshol meg nem. Még ha érzek is persze logikát, hiszen más az, ha van helyjegyed, ami egy nyári koncerten nincs. De ez kevés, nem ér semmit.

hvg.hu: Ki vagy akadva a meccsekre te is?

M.: A meccsek megnyitása zavart, de ettől függetlenül én örülök a legjobban a válogatott sikereinek. Inkább az a nagy baj, hogy lassan minden kérdés politika lesz. Sőt lassan az egyszerű “helló, hogy vagy”-ban is politikát látnak, ha nem úgy válaszolsz, ahogy kellene.

hvg.hu: A TV2-n például közönség előtt tartanak műsorokat. Az szerinted elfogadható?

M.: Én általánosságban véve azt mondom, hogy ha normálisan tesztelnek és odafigyelnek dolgokra, akkor azt gondolom, minimális a veszély. Ha ilyet lehet, akkor nem állhat meg a munka. Ha valami ugyanis nagy bajt okoz, az a meló leállása bárhol. El nem tudom képzelni, mi lesz azokkal a kereskedőkkel, akik ebből a november-decemberből tartják el a családjukat.

hvg.hu: Mondtad, hogy a koronavírus után is tervezed használni a YouTube-ot. Lehet ez alternatíva a kereskedelmi tévék helyett?

M.: Bizony! Kimondottan ez a célom. El akarom csípni azt a függetlenséget, amit ez ad. Ez pénzben nyilván olyan visszaesés, amit sajnos számokkal is könnyen ki fogok tudni fejezni, de 41 éves vagyok, és azt gondolom, hogy ennyi idősen foglalkozhatok olyan dolgokkal, amelyek boldoggá tesznek.

hvg.hu: Akkor vége a tévézésnek?

M.: Ja, dehogy, nem mondok le semmiről. De ameddig szerződésed van tévénél, addig egy csomó olyan dolgot meg kell csinálnod, amit nem akarsz. Példákat nem akarnék mondani. De mostantól csak olyan dolgokat vállalok, amelyek boldoggá tesznek: élő műsorok, meghatározott munkaidő, elmondom a hülyeségemet, és mehetek haza.

hvg.hu: Szerinted miért pont te vagy olyan borzasztó érdekes a magyaroknak?

M.: Nem kell túlgondolni, az emberek érzik, ha valami nem kamu, és azt is, ha valaki sunyi. Rajtam látják, hogy fekete vagyok és fehér, ilyen vagyok. Elmondom a véleményem, és ezért akik nem szeretnek, azok sem tudják azt mondani rám, hogy kamuzok. Az embereknek nagyon hiányzik a mai világban az őszinteség.