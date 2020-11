Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon rég sikerült akkorát sorosoznia eddig a miniszterelnöknek, mint ma reggel a Kossuth rádióban.","shortLead":"Nagyon rég sikerült akkorát sorosoznia eddig a miniszterelnöknek, mint ma reggel a Kossuth rádióban.","id":"20201120_Orban_Viktor_soros_kossuth_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6da2c00-bcaf-4196-87e8-86e1b6aefe3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orban_Viktor_soros_kossuth_interju","timestamp":"2020. november. 20. 12:24","title":"Orbán Viktor erősen kezdett reggel: öt perc alatt tíz Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő családja szerint ágynemű sem, ezt a kórház cáfolta. ","shortLead":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő...","id":"20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba3b3fb-1f70-4d9c-bb8a-7f371e7906e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","timestamp":"2020. november. 21. 17:15","title":"Napokig nem volt fűtés a COVID-osztályon Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","shortLead":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","id":"20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac01e2-61d1-443e-b9ef-5e9c25b2c51e","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","timestamp":"2020. november. 20. 12:10","title":"A kórházfenntartó sem árulja el Hadházynak, hol hányan halnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják, hogy ez alatt a rövid idő alatt sok utódot nemzenek – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják...","id":"20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3064c2-53d9-49dd-af9d-297bdb8f55fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 15:03","title":"Megvizsgáltak 1240 állatfajt: a vándorlók gyorsabban élnek és fiatalabban halnak, mint az \"otthonülők\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem bizonyított, hogy javítana a túlélési esélyeken.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem bizonyított, hogy javítana a túlélési esélyeken.","id":"20201121_Remdesivir_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb6367e-eaae-4a8a-b813-e121bec8686e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Remdesivir_WHO","timestamp":"2020. november. 21. 11:21","title":"A WHO továbbra sem ajánlja a Magyarországon már használt remdesivirt koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később villamosenergiát is kínálnak, 2022-től pedig lakossági ügyfeleket is kiszolgálnak. Mindehhez bőséges gáztárolói kapacitást vásároltak csütörtökön.","shortLead":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később...","id":"20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd0a998-2b65-41cb-834e-62fbaf80c1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","timestamp":"2020. november. 20. 15:33","title":"Német piacra lép a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4942143-64f1-4ead-a1cc-b47a57cd144b","c_author":"","category":"cegauto","description":"Valami nem stimmelt a luxusautóval, a rendőrök szagot fogtak, a rendszám buktatta le a sofőrt.","shortLead":"Valami nem stimmelt a luxusautóval, a rendőrök szagot fogtak, a rendszám buktatta le a sofőrt.","id":"20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4942143-64f1-4ead-a1cc-b47a57cd144b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f89a1-2c9c-49e7-a4d6-bd5f999ec1c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna","timestamp":"2020. november. 21. 21:19","title":"Dániából jöttek idáig a Bentley-vel, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]