[{"available":true,"c_guid":"64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","shortLead":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","id":"20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa56d45-e4b6-4777-8690-ef8fcf5d7d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","timestamp":"2020. december. 01. 20:03","title":"Letöltötte őket? Ezek lettek 2020 legjobb androidos alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány nagyobb (és hosszabb idő alatt telepíthető) pakk helyett vagy mellett több kisebb frissítést eredményez.","shortLead":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány...","id":"20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5fd257-0081-41d8-822a-96766778f06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","timestamp":"2020. december. 03. 08:03","title":"Máshogy jönnek majd a Windows-frissítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit finanszírozza.\r

\r

","shortLead":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit...","id":"20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4463b9-2fb2-4b8b-910a-931402f1a5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","timestamp":"2020. december. 01. 10:47","title":"Lovasi András elárulta, mire fordítja a raktárkoncertért kapott gázsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a BKV buszpályázatos ügye, amelyben Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes volt élettársa is érintett volt.","shortLead":"Folytatódik a BKV buszpályázatos ügye, amelyben Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes volt...","id":"20201202_karacsony_gergely_bkv_szerzodes_off_shore_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fa9c0e-1f51-4f48-acbd-7de80d74d244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_karacsony_gergely_bkv_szerzodes_off_shore_cegek","timestamp":"2020. december. 02. 13:40","title":"Karácsony: Offshore hátterű céggel nem köt szerződést a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fb540c-c60f-4881-b9cd-0b4a348c84f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kemény büntetést kapott egy autós, aki a rendőrség szerint az Andrássy úton száguldozott idén nyáron egyik hajnalban. Bizonyítékként egy olyan fotót csatoltak, amin lényegében csak az autója két világító fényszórója látszik. ","shortLead":"Kemény büntetést kapott egy autós, aki a rendőrség szerint az Andrássy úton száguldozott idén nyáron egyik hajnalban...","id":"20201201_Egy_felismerhetetlen_kep_alapjan_birsagoltak_300_ezer_forintra_egy_autost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0fb540c-c60f-4881-b9cd-0b4a348c84f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e13844c-7ba5-42c3-9f48-5a88da18bc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Egy_felismerhetetlen_kep_alapjan_birsagoltak_300_ezer_forintra_egy_autost","timestamp":"2020. december. 01. 17:27","title":"Felismerhetetlen kép alapján bírságoltak 300 ezer forintra egy autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit. Az ugyanis már a Steam játékplatformmal is kompatibilis.","shortLead":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit...","id":"20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eecff1b-0bca-42dc-bca7-65fc49d16f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","timestamp":"2020. december. 02. 10:03","title":"A PlayStation 5 új kontrollere PC-s játékokkal is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már húsz egészségügyi dolgozó vesztette életét a járványban Magyarországon.","shortLead":"Már húsz egészségügyi dolgozó vesztette életét a járványban Magyarországon.","id":"20201201_Koronavirus_szekesfehervar_fonover","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0dd333-7df7-42bf-bd13-90cd2ec5b77a","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Koronavirus_szekesfehervar_fonover","timestamp":"2020. december. 01. 21:15","title":"Egy háziorvos és egy főnővér is meghalt koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - közölte kedd este a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek...","id":"20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25df260-0610-4ede-b457-e0575fd4ad50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","timestamp":"2020. december. 01. 22:47","title":"Megtiltotta a kormány, hogy adót emeljenek az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]