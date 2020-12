Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A harmadik videóban Szőke Abigél A kis hercegből olvas fel egy részletet. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455f409-0035-493b-a481-eb361cbd51d0","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","timestamp":"2020. december. 06. 18:05","title":"„Minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak korlátozottan képesek.","shortLead":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak...","id":"20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a67b9-5196-42df-b4ef-7b221492605d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","timestamp":"2020. december. 06. 15:03","title":"Az új Xboxokon még a playstationös játékok is mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak az EU finanszírozása állhat le új költségvetés nélkül, de mély politikai válság is kialakulhat a magyar–lengyel vétó miatt. Erre figyelmeztet a Bloomberg helyzetértékelése, hozzátéve, hogy a helyzet igen súlyos. Megbénulhat a döntéshozatal, és mozgásba lendülhet a kétsebességes Európa terve.

","shortLead":"Nem csak az EU finanszírozása állhat le új költségvetés nélkül, de mély politikai válság is kialakulhat...","id":"20201207_Bloomberg_A_magyarlengyel_veto_megbenithatja_az_uniot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac4b186-ddfa-43f9-8841-45b9c2ecb20c","keywords":null,"link":"/360/20201207_Bloomberg_A_magyarlengyel_veto_megbenithatja_az_uniot","timestamp":"2020. december. 07. 08:30","title":"Bloomberg: A magyar–lengyel vétó megbéníthatja az uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A főváros 2024-ben rendezhet sakkolimpiát. A főpolgármester szerint az esemény zöld lesz.","shortLead":"A főváros 2024-ben rendezhet sakkolimpiát. A főpolgármester szerint az esemény zöld lesz.","id":"20201207_karacsony_gergely_sakkolimpia_budapest_sadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d06cd5d-8295-448c-9f91-f0e559a1cfc0","keywords":null,"link":"/sport/20201207_karacsony_gergely_sakkolimpia_budapest_sadion","timestamp":"2020. december. 07. 08:52","title":"Karácsony: A budapesti sakkolimpiához nem kell új stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","shortLead":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","id":"20201206_Tarnok_kutyatamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc59dc4f-bacf-41e1-ac24-0ad309cbbfca","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Tarnok_kutyatamadas","timestamp":"2020. december. 06. 20:32","title":"Megsérült egy tinédzser egy tárnoki kutyatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelmére.","shortLead":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót...","id":"20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc36072d-5f31-4b0b-8198-8e651cc5acd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","timestamp":"2020. december. 06. 15:38","title":"Az egész USA-ban legalizálnák a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","shortLead":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","id":"20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46262a8-a3a8-4698-b160-462cdfce3449","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Több száz embert vettek őrizetbe az újabb tüntetéseken Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]