[{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","shortLead":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","id":"20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f469496-9080-40e9-8209-ddea9f1f7d0c","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 16:50","title":"A Netflix nem akarja jelezni, hogy A Korona csupán fikció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt az apró állatból. ","shortLead":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt...","id":"20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02934564-7ea8-479d-8bb1-46867e45e614","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. december. 08. 11:23","title":"Egy apró erszényes túlélőt találtak a felperzselt Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A negyedik, utolsó részben megnézzük, hogyan tudja egészségesen használni a videójátékot. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05674271-1ca4-404b-b909-b0410cd3dd2a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","timestamp":"2020. december. 06. 20:15","title":"Így tarthatja keretek között a videójátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar Fejlődésért Alapítványtól. A dokumentumok alapján pénzmozgás nem volt, az igazgatóságba pedig Starcz Ákoson és Ziegler Gáboron kívül bekerült az Indamedia Sales Kft. ügyvezetője, Abonyi Bernadett is.

","shortLead":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar...","id":"20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15d2e3d-ca9e-4321-bfea-d28134aee093","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","timestamp":"2020. december. 07. 13:55","title":"Itt vannak a dokumentumok az Index megszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441399fe-426e-4a0b-890c-834304309a73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szlovák másodosztályban szereplő FC Kosice többségi tulajdonosa a Leisztinger Tamáshoz tartozó Arago Csoport.","shortLead":"A szlovák másodosztályban szereplő FC Kosice többségi tulajdonosa a Leisztinger Tamáshoz tartozó Arago Csoport.","id":"20201207_Kassa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441399fe-426e-4a0b-890c-834304309a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679553c-d888-4122-8913-96c6f8d96dc0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201207_Kassa","timestamp":"2020. december. 07. 14:06","title":"Magyar befektetők építenek fociakadémiát Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","shortLead":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","id":"20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf997d-bd4a-48a8-a480-9a2be3713cc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 18:02","title":"Többmillió forinttal károsíthattak meg albérletkeresőket budapesti csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nyugati megyére köd miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Három nyugati megyére köd miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20201208_napsutes_kod_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ca84a-72dc-4c40-9402-1bdb1e7afd8d","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_napsutes_kod_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 08. 05:33","title":"A déli megyékben lehet reménykedni egy kis napsütésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","shortLead":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","id":"20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e539d6-c3d6-4301-b1f6-aa8edaee4398","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","timestamp":"2020. december. 07. 05:16","title":"Rudy Giuliani elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]