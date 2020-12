Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c614512-d2a4-4f8b-a3cc-72fb7fe74b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 330 lóerős motorral szerelt német oldtimer végsebessége meghaladja a 260 km/h-t.","shortLead":"A 330 lóerős motorral szerelt német oldtimer végsebessége meghaladja a 260 km/h-t.","id":"20201210_92_millio_forintert_aruljak_ezt_a_szuperritka_38_eves_alpina_bmwt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c614512-d2a4-4f8b-a3cc-72fb7fe74b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf11777-4ade-4171-9fdd-dbf33437ceae","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_92_millio_forintert_aruljak_ezt_a_szuperritka_38_eves_alpina_bmwt","timestamp":"2020. december. 13. 06:41","title":"92 millió forintért árulják ezt a szuperritka 38 éves Alpina BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","shortLead":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","id":"20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1470404-0449-482e-bdf8-0f9cf420f934","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","timestamp":"2020. december. 12. 13:57","title":"Hosszú ideig akadozott a Digi internetszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","shortLead":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","id":"20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5b53ca-7d1d-4f06-a903-d9ed0bd19a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","timestamp":"2020. december. 13. 16:31","title":"Frontális karambol volt Veszprém megyében, tűzoltók mentik a roncsokba szorultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","shortLead":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2522324-71e7-4bb0-8884-539554d2734c","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","timestamp":"2020. december. 13. 21:37","title":"Hatástalanították az egytonnás bombát a IX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e25f3a-d1a3-4a0f-a17c-a9bb7d52f24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","timestamp":"2020. december. 13. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy nem kaphatnak oltást az erősen allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","shortLead":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","id":"20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49bf70d-e9b8-424f-84b5-154339ba14af","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Először láttak bengáli tigrist 3165 méter magasan Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","shortLead":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","id":"20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd982a1-393b-48b2-89e6-fc3bef9f983a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. december. 12. 19:25","title":"Hajszálon múlt, de nem bomlik fel a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","id":"20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e781a6-d608-449e-9146-8beb1bf4148f","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","timestamp":"2020. december. 13. 19:08","title":"Gődény György panaszt tett az ellene folyó eljárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]