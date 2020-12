Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","shortLead":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","id":"20201215_csehorszag_tigris_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef18675-2529-43e6-aace-efa1e55d4992","keywords":null,"link":"/elet/20201215_csehorszag_tigris_tamadas","timestamp":"2020. december. 15. 13:02","title":"Tigris támadt egy nőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött ember továbbadja a koronavírust. A készítményt már a betegeken tesztelik.","shortLead":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött...","id":"20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2174cfd8-5d99-45b7-b753-7cf87ed241d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","timestamp":"2020. december. 16. 10:33","title":"Az eddigi leghatékonyabb koronavírus elleni gyógyszert fejleszthették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","shortLead":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","id":"20201215_ausztria_jarvany_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a68c87-e1e8-4598-a484-4421f50286d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_ausztria_jarvany_karanten","timestamp":"2020. december. 15. 18:30","title":"A külföldről érkezők karanténba küldésére és hosszabb téli szünetre készülnek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Facebookon reagált.","shortLead":"A képviselő a Facebookon reagált.","id":"20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c381d-9a37-4c2b-9042-57d26934e7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","timestamp":"2020. december. 16. 22:44","title":"Deutsch a jogfosztás után: Én szeretem a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","shortLead":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","id":"20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd63035-4437-4286-8a32-cacede08ef70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","timestamp":"2020. december. 16. 12:21","title":"F1-technika a közutakon: jön a Mercedes-AMG One hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","shortLead":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","id":"20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344bca58-223f-434a-ac86-99c707ff8a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. december. 16. 14:22","title":"Az iráni elnök szerint Trump egy terrorista, és jó, hogy elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon, hogy a határértéket meghaladó légszennyezés felelős egy 9 éves kislány haláláért.","shortLead":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon...","id":"20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff08d1-e3d7-4168-bb59-3a0e7795fe6f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","timestamp":"2020. december. 16. 16:44","title":"Először mondta ki bíróság, hogy a légszennyezés felelős egy kislány haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen irtani kell a szúrós növényeket.\r

\r

","shortLead":"Rendszeresen irtani kell a szúrós növényeket.\r

\r

","id":"20201217_Tizenharom_kaktuszfaj_el_a_Pilis_sziklain_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e135d2-bb83-4b47-a2ca-0b7389f576d6","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Tizenharom_kaktuszfaj_el_a_Pilis_sziklain_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetunk","timestamp":"2020. december. 17. 09:14","title":"Tizenhárom kaktuszfaj él a Pilis szikláin, de ennek egyáltalán nem örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]