Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","shortLead":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","id":"20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d6499c-e873-4aa9-8747-f75745ddfdc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Debrencen is kapott egy látványos turbókörfogalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a bemutató előtt felkerült a YouTube-ra egy videó, amin a Galaxy S21 Plus látható. Ilyesmit csak a készülék leleplezése után szoktak közzétenni.","shortLead":"Egy hónappal a bemutató előtt felkerült a YouTube-ra egy videó, amin a Galaxy S21 Plus látható. Ilyesmit csak...","id":"20201218_samsung_galaxy_s21_plus_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a9cedb-3d14-4e8d-ae3a-5d217491df10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_samsung_galaxy_s21_plus_video","timestamp":"2020. december. 18. 14:03","title":"Minden kiderült: videón a még be sem mutatott Samsung Galaxy S21 Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","shortLead":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","id":"20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295552e6-9901-4326-bb62-aa0cade0d84c","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","timestamp":"2020. december. 18. 17:35","title":"Magánemberekből álló egyesület vásárolja meg a DVSC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor alakult ki a Folkestone-hoz vezető autópályán.","shortLead":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor...","id":"20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89430360-9502-44ab-a722-36998d6d68c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","timestamp":"2020. december. 19. 14:52","title":"Nyolc kilométeres a teherautósor a Csatorna-alagút brit bejárata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelenti be a karácsonyra vonatkozó járványügyi szabályokat, azonban már a péntek reggeli rádióinterjúban jelezte: \"kis karácsonyra\" készüljön idén mindenki. A miniszterelnök közölte azt is, a december 25-26-i rokonlátogatásokról le kell mondani. A kérdés csak az, hogy ezt vajon rendeletben is szabályozzák, vagy az emberek önmérsékletére bízzák a kérdést. Végiggondoltuk a lehetséges megoldásokat és megnéztük, más országokban milyen szabályokat vezetnek be karácsonyra. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelenti be a karácsonyra vonatkozó járványügyi szabályokat, azonban már a péntek...","id":"20201218_Vajon_az_emberekre_bizza_Orban_a_karacsonyi_visszafogottsagot_vagy_specialis_szabaly_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f7afa-c05d-49a4-b2cc-f4b2929bd172","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Vajon_az_emberekre_bizza_Orban_a_karacsonyi_visszafogottsagot_vagy_specialis_szabaly_jon","timestamp":"2020. december. 18. 17:00","title":"Az emberekre bízza Orbán a karácsonyi visszafogottságot, vagy szigorú szabály jön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","shortLead":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","id":"20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88b479-7085-4cdf-9ac4-b746f25059ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","timestamp":"2020. december. 18. 19:33","title":"32 pálya, rengeteg új démon: jelentős frissítést kapott a Doom és a Doom 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán azt mondta, nincsenek átütő jó hírei.","shortLead":"Orbán azt mondta, nincsenek átütő jó hírei.","id":"20201218_Orban_kossuth_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63311f16-29c5-46eb-a88e-35fd3463a476","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Orban_kossuth_jarvany","timestamp":"2020. december. 18. 07:51","title":"Orbán: Idén kis karácsony lesz, a 25-26-i rokonlátogatásról le kell mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c107aefb-d6d8-4f2e-a61a-bef2bcf21c82","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nestlé diósgyőri csokoládé üzemében idén 22 millió csokoládéfigurát, csaknem 1700 tonna terméket állítottak elő a karácsonyi szezonra, 15 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor - közölte a vállalat.","shortLead":"A Nestlé diósgyőri csokoládé üzemében idén 22 millió csokoládéfigurát, csaknem 1700 tonna terméket állítottak elő...","id":"20201219_Csokkent_a_karacsonyi_kereslet_a_diosgyori_Nestle_csokoladefiguraira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c107aefb-d6d8-4f2e-a61a-bef2bcf21c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f1cf49-2bd7-4b7d-9f10-592093a40b60","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Csokkent_a_karacsonyi_kereslet_a_diosgyori_Nestle_csokoladefiguraira","timestamp":"2020. december. 19. 09:37","title":"Csökkent a karácsonyi kereslet a diósgyőri Nestlé csokoládéfiguráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]