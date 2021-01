Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f51108-6ff0-4406-a49c-b54f736f906f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nancy Pelosi képviselőházi elnök székébe beülő férfit nem nagyon érdekelte, hogy elrejtse a személyazonosságát.","shortLead":"A Nancy Pelosi képviselőházi elnök székébe beülő férfit nem nagyon érdekelte, hogy elrejtse a személyazonosságát.","id":"20210109_Az_FBI_orizetbe_vette_a_Capitoliumban_a_labaval_az_asztalon_pozolo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f51108-6ff0-4406-a49c-b54f736f906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2485e7d-23f0-4fb1-a033-ffdda6925e26","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Az_FBI_orizetbe_vette_a_Capitoliumban_a_labaval_az_asztalon_pozolo_ferfit","timestamp":"2021. január. 09. 08:05","title":"Az FBI őrizetbe vette a Capitoliumban a lábával az asztalon pózoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs buszközlekedés, nincs autóforgalom, és most már nemcsak a járvány, hanem a hóhelyzet miatt is arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Nincs buszközlekedés, nincs autóforgalom, és most már nemcsak a járvány, hanem a hóhelyzet miatt is arra kérik...","id":"20210109_Az_elmult_50_ev_legnagyobb_havazasat_nyogi_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4f901-1dde-4d03-863b-e68af4ffafc2","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Az_elmult_50_ev_legnagyobb_havazasat_nyogi_Madrid","timestamp":"2021. január. 09. 10:16","title":"Az elmúlt 50 év legnagyobb havazását nyögi Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz kárpátaljai magyar pályázatát utasították el arra hivatkozva, hogy a pályázó a magyar nemzetpolitika céljaival nem összeegyeztethető tevékenységet folytat. Csakhogy ilyen feltételt a pályázatban nem találni.","shortLead":"Több száz kárpátaljai magyar pályázatát utasították el arra hivatkozva, hogy a pályázó a magyar nemzetpolitika...","id":"20210108_karpatalja_magyar_kormany_kozpenzosztas_nemzetpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28aae1e-e0a8-4d9c-957d-643f8cfd6adb","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_karpatalja_magyar_kormany_kozpenzosztas_nemzetpolitika","timestamp":"2021. január. 08. 11:55","title":"Népszava: Botrányosan osztották a pénzt a kárpátaljai magyarok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","shortLead":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","id":"20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61239f-1bef-4ee3-88f6-97e93dd85a81","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","timestamp":"2021. január. 08. 11:12","title":"Ma 75 éves a Doors egykori gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5fea3-8e39-4761-a080-3815d0fa33bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar Inter Traction Electrics, amely Mercedes alapokra épít buszokat egy újabb modell fejlesztésének végén jár.\r

\r

","shortLead":"A magyar Inter Traction Electrics, amely Mercedes alapokra épít buszokat egy újabb modell fejlesztésének végén jár.\r

\r

","id":"20210108_Intercity_buszt_is_tesztel_a_debreceni_buszgyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c5fea3-8e39-4761-a080-3815d0fa33bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae400e1-e9d6-47af-9a0c-75ce35279f62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_Intercity_buszt_is_tesztel_a_debreceni_buszgyar","timestamp":"2021. január. 09. 10:32","title":"Intercity buszt is tesztel a debreceni buszgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig két héttel az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása előtt az ország nukleáris technológiájának a fejlesztését sürgette a Koreai Munkapárt kongresszusán.","shortLead":"Alig két héttel az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása előtt az ország nukleáris technológiájának a fejlesztését...","id":"20210109_Kim_Dzsong_Un_a_legnagyobb_ellensegnek_nevezte_az_Egyesult_Allamokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696e631-809e-4b19-ab55-8fd11582a001","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Kim_Dzsong_Un_a_legnagyobb_ellensegnek_nevezte_az_Egyesult_Allamokat","timestamp":"2021. január. 09. 08:41","title":"Kim Dzsong Un a legnagyobb ellenségnek nevezte az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékosok körében népszerű Twitch majd csak a hatalom átadását követően engedi vissza Donald Trumpot. De lehet, hogy azután sem.","shortLead":"A videojátékosok körében népszerű Twitch majd csak a hatalom átadását követően engedi vissza Donald Trumpot. De lehet...","id":"20210108_capitolium_tuntetes_donald_trump_twitch_kitiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcce402-1d3e-4ba3-af06-3fec6f51dce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_capitolium_tuntetes_donald_trump_twitch_kitiltas","timestamp":"2021. január. 08. 17:40","title":"A Capitoliumnál történt “sokkoló támadás” miatt a Twitch is kitiltotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]