[{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel azonnal kapcsolódni lehessen a Microsoft videokonferencia alkalmazásaihoz. A monitorok közül először a Dell megjelenítői kaptak ilyen tanúsítványt.","shortLead":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel...","id":"20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5651104-da32-450a-9e52-f40987dfee7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","timestamp":"2021. január. 09. 12:03","title":"Különleges gomb kerül a Dell új képernyőire, azonnal indítja a Teams-hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal Bihari Ádám beszélgetett a járványról, annak kezeléséről és a szakma életét teljesen megváltoztató egészségügyi törvényről.","shortLead":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal...","id":"20210108_Elesben_Zacher_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d9325e-d32c-4724-ad9b-f1b8f6889a8a","keywords":null,"link":"/360/20210108_Elesben_Zacher_Gabor","timestamp":"2021. január. 08. 11:30","title":"Élesben Zacher Gáborral: A kormány felelőssége is, hogy az emberek félnek az oltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette a kérdést a testületnek: szükségük van-e a Nemzeti Gárda támogatására. A válasz nemleges volt. ","shortLead":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette...","id":"20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a624165-9b5f-470d-9108-33d51f9ba345","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","timestamp":"2021. január. 08. 05:57","title":"Lemondott a Capitolium rendőrségének főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","shortLead":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","id":"20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009d694-fba8-45f1-80e7-27df16beed84","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","timestamp":"2021. január. 08. 13:49","title":"Spórolni kényszerül az FKF Zrt., leszerelik a fővárosi kukák harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár forróságában éppen úgy, mint a téli táj komorabb vonalaiban, ők képesek örülni a madarak énekének vagy a vízcsobogásnak, és nem bánatosak, ha nem mehetnek el egy koncertre.



","shortLead":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár...","id":"20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92afe23-3c86-40b0-b09b-6c931be5ccb2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","timestamp":"2021. január. 07. 13:30","title":"Hogyan legyünk boldogok a mostani bizonytalanságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett most már határozatlan időre szól.

","shortLead":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett...","id":"20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e95c41-fe96-443d-bbec-529c81027ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 07. 17:09","title":"Nem engedik vissza Donald Trumpot a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump hozzáférésének ideiglenes korlátozása után végleg felfüggeszti az amerikai elnök hozzáférését, illetve elérhetetlenné teszi a csatorna összes korábbi bejegyzését.","shortLead":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump...","id":"20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373581b8-0f46-4c7d-9fd3-52c32a06c166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","timestamp":"2021. január. 09. 00:42","title":"A Twitter örökre kitiltotta Donald Trumpot és letörölte a csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]