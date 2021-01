Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen nyert a csapat.","shortLead":"Fölényesen nyert a csapat.","id":"20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77f89f-2a5e-4bbb-9844-58d50102de32","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2021. január. 17. 21:58","title":"Továbbjutott a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3b8d1b-8a09-4855-b8aa-066ed12f7449","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös figyelmet fordítanak majd a hálószobákra.","shortLead":"Különös figyelmet fordítanak majd a hálószobákra.","id":"20210119_Alaposan_kitakaritjak_a_Feher_Hazat_Trumpek_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3b8d1b-8a09-4855-b8aa-066ed12f7449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f311ed10-107a-41a7-87b0-6de8e6f19456","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Alaposan_kitakaritjak_a_Feher_Hazat_Trumpek_utan","timestamp":"2021. január. 19. 09:08","title":"Alaposan kitakarítják a Fehér Házat Trumpék után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","shortLead":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","id":"20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df22e0-6ef9-437d-8da6-5cb3f3875fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","timestamp":"2021. január. 17. 12:25","title":"Meghalt Benjamin de Rothschild báró, a híres bankbirodalom örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","shortLead":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","id":"20210118_luxuslakasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd14da-27c6-4c0b-8df1-bbd6550cfc60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_luxuslakasok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 06:12","title":"A luxuslakások árait nem törte le a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai nekropoliszban, amely már tavaly is szenzációs felfedezésekkel lepte meg a tudósokat – jelentette be az egyiptomi műemlékvédelmi minisztérium.","shortLead":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai...","id":"20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6e1a06-99bf-4b59-9091-c07996595614","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","timestamp":"2021. január. 18. 06:03","title":"52 darab 3000+ éves szarkofágot és egy halotti templomot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db6ee3a-725e-4e18-939c-7512dab98208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó csúnyán összetört.","shortLead":"Az autó csúnyán összetört.","id":"20210118_m6_autopalya_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db6ee3a-725e-4e18-939c-7512dab98208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28471cb2-4546-4645-939c-115cd6d91e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_m6_autopalya_baleset","timestamp":"2021. január. 18. 10:24","title":"Lehajtott az M6-osról egy Mazda, fa állította meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","shortLead":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","id":"20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3b3831-65aa-4705-97d0-6e05e2743483","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","timestamp":"2021. január. 17. 21:00","title":"128 lakót fertőzött meg a koronavírus brit mutációja egy belga idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","shortLead":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","id":"20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85654b-9878-4611-bd14-26bc716b4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","timestamp":"2021. január. 17. 12:42","title":"A Sinopharm vakcináját 60 éven aluliaknak adják Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]