[{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is tisztában volt az Apple, mi több, egyfajta taktika állhat mögötte.","shortLead":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is...","id":"20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e51468-2342-42d9-8296-8043b477b9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","timestamp":"2021. január. 12. 12:03","title":"A legkisebb iPhone-t csak azért adta ki az Apple, hogy jobban vegyék a többit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járvány utáni új világban központi kérdés lesz, hogy többet ér-e majd valaki, ha rendelkezik oltással. A téma nagyon kényes, de egy egységes európai oltási bizonyítvány közelebb vinne a válaszhoz.","shortLead":"A járvány utáni új világban központi kérdés lesz, hogy többet ér-e majd valaki, ha rendelkezik oltással. A téma nagyon...","id":"20210112_Egyseges_oltasi_bizonyitvany_aki_kimarad_lemarad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ab894-4449-46aa-8fb6-345250f14b85","keywords":null,"link":"/eurologus/20210112_Egyseges_oltasi_bizonyitvany_aki_kimarad_lemarad","timestamp":"2021. január. 12. 11:24","title":"Oltási igazolvány: a diszkriminációra minden esély megvan, csak a jogi formát kell megtalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bicskénél történt a baleset.","shortLead":"Bicskénél történt a baleset.","id":"20210114_m1_baleset_kigyulladt_kamion_lezaras_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dbfe4b-78ef-456d-b63f-999518217021","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_m1_baleset_kigyulladt_kamion_lezaras_havazas","timestamp":"2021. január. 14. 07:33","title":"Lángoló kamion miatt zárták le az M1-est​​​​​​​","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","shortLead":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","id":"20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8188b9e8-347b-4ac7-814c-2056a5552798","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","timestamp":"2021. január. 12. 10:53","title":"Mit gondolhattak a nőkről, akik ezt a kínai reklámot kitalálták?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozás megszüntetéséről decemberben döntött a tulajdonos.","shortLead":"A vállalkozás megszüntetéséről decemberben döntött a tulajdonos.","id":"20210112_borkai_zsolt_vegelszamolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264f209c-a28a-4326-a63c-1681ba08d834","keywords":null,"link":"/kkv/20210112_borkai_zsolt_vegelszamolas","timestamp":"2021. január. 12. 10:23","title":"Végelszámolják a céget, amelyik havi 1 milliót fizetett Borkai Zsolt fiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","shortLead":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","id":"20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb7f79b-f11e-4f82-848e-0170a3cf1426","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 13:41","title":"Megöltek egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük precizitására támaszkodó más művészek és szakemberek – tudása is fejleszthető. ","shortLead":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük...","id":"202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0874431-61f8-449a-9cff-a54de7f0297f","keywords":null,"link":"/360/202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","timestamp":"2021. január. 12. 10:00","title":"Egy nyomatékos ötlettel még a legjobb sebészekből és zongoristákból is lehet még jobb ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült egy készülékben megvalósítani mindkettőt. Kipróbáltuk.","shortLead":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült...","id":"20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a2f8ee-77f5-4c28-a773-14d6d02ec67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","timestamp":"2021. január. 13. 19:33","title":"Ez az androidos óra 4-5 napig nagyon okos, de ha kell, 45 napig is bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]