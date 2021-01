Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra szedik az újabb mobiljukat, hogy valami mást építsenek belőle.","shortLead":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra...","id":"20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51c55-afab-496c-8bd9-70628c4dc782","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","timestamp":"2021. január. 20. 17:03","title":"A Xiaomi mobiljából egy robotsárkány is legyártható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá kerül a kamera, végül a ZTE-nek sikerült először ez a bravúr. A megoldás még nem tökéletes, de a küszöbön álló második generáció már sok javítással érkezhet. ","shortLead":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá...","id":"20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d348e-fd93-473e-b3ec-044258a134ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:33","title":"A ZTE új telefonjának előlapján nem látszik a kamera, pedig van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","shortLead":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","id":"20210119_eroszak_godolloi_HEV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccc7e3a-8c63-45a8-938f-515b25a83e24","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_eroszak_godolloi_HEV","timestamp":"2021. január. 19. 16:59","title":"Meg akartak erőszakolni egy nőt a gödöllői HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte ha garanciákat kérnek az intézmény függetlenségére, akkor azokat meg is fogják adni. Hozzátette: nincs semmiféle nyomás, hogy az alapítványi fenntartás mellett döntsenek. ","shortLead":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte ha garanciákat kérnek...","id":"20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974a84f2-ba07-4d3a-945a-dcd696e7f348","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","timestamp":"2021. január. 20. 10:22","title":"A Szegedi Tudományegyetem rektora: Nincs semmilyen nyomás, még az sem biztos, hogy lesz egyetemi átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252a98fc-cadf-4511-896e-1c0fe8abd50e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Milyen alapon kapnak nyelvtörő és rejtélyes neveket a gyógyszerek? Mi köze Volta fizikusnak a gyulladáscsökkentőhöz és a vízesésnek a potenciaerősítőhöz?","shortLead":"Milyen alapon kapnak nyelvtörő és rejtélyes neveket a gyógyszerek? Mi köze Volta fizikusnak a gyulladáscsökkentőhöz és...","id":"20210120_gyogyszernevek_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252a98fc-cadf-4511-896e-1c0fe8abd50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72357bd9-7a4e-4e2c-8ba4-e9f6055b51c0","keywords":null,"link":"/360/20210120_gyogyszernevek_who","timestamp":"2021. január. 20. 17:00","title":"Comirnaty, tozinameran vagy BNT162b2 – Miért van ennyi neve egy Covid elleni oltásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 éves korában elhunyt Miskolc 2010 és 2019 közötti polgármestere.","shortLead":"56 éves korában elhunyt Miskolc 2010 és 2019 közötti polgármestere.","id":"20210119_Meghalt_Kriza_Akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2f317e-fe02-4d51-b1e5-8e4cdf11a4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Meghalt_Kriza_Akos","timestamp":"2021. január. 19. 08:18","title":"Meghalt Kriza Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","shortLead":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","id":"20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef21dbfc-1ce4-45e6-8e38-bec8b9c59fe5","keywords":null,"link":"/sport/20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 19. 16:31","title":"Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is feszített tempóban kell végigvinni. Korlátozottan ugyan, de az egyetemi oktatók és diákok is követhették a hétfőre összehívott szenátusi ülést a Szegedi Tudományegyetemen.","shortLead":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is...","id":"20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151c48c-5f13-4222-87fc-568552785c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","timestamp":"2021. január. 18. 20:59","title":"Január 29-én dönthetnek a Szegedi Tudományegyetem átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]