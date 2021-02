Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Európai Ügyészségről és a csalások elleni közös uniós fellépésről tart online konferenciát a Transparency International Magyarország, a felszólalók között volt Laura Codruta Kövesi európai főügyész is.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről és a csalások elleni közös uniós fellépésről tart online konferenciát a Transparency...","id":"20210204_Laura_Codruta_Kovesi_Europai_ugyeszseg_transparency","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab48ccb-c5d1-418e-9342-a7c407abc210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Laura_Codruta_Kovesi_Europai_ugyeszseg_transparency","timestamp":"2021. február. 04. 11:21","title":"Laura Codruta Kövesi: Ahogy érkezik a válságkezelésre szánt pénz, még fontosabb lett az Európai Ügyészség munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy aranyból készült tárgy volt.","shortLead":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy...","id":"20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344fa070-e638-4917-9033-3c19eaee04aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","timestamp":"2021. február. 04. 08:03","title":"2000 éves múmiákat találtak, de az sokkal érdekesebb, hogy mi volt a szájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai felhasználók már kipróbálhatják azt a funkciót, amivel a Google keresőjében a találati oldalon megjelenő webhelyeket ellenőrizhetik.","shortLead":"Az amerikai felhasználók már kipróbálhatják azt a funkciót, amivel a Google keresőjében a találati oldalon megjelenő...","id":"20210204_google_kereses_informacio_google_kereso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7943d5d-1c95-437d-aac7-603b6651f5a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_kereses_informacio_google_kereso","timestamp":"2021. február. 04. 09:03","title":"Új gomb jön a Google keresőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee32ef9a-4e64-4062-acc1-22b25fa892ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évvel a robbanás után látványos légifelvételeket készítettek a kikötőről.","shortLead":"Fél évvel a robbanás után látványos légifelvételeket készítettek a kikötőről.","id":"20210204_bejrut_robbanas_legifelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee32ef9a-4e64-4062-acc1-22b25fa892ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964c9c50-acf2-4368-8322-6cf9bf431b2e","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_bejrut_robbanas_legifelvetel","timestamp":"2021. február. 04. 15:40","title":"Fotók: Ennyi maradt a bejrúti kikötőben felrobbant silókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon megviselné őket a dolog.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon megviselné őket a dolog.","id":"20210205_Reagalt_a_szineszceh_Donald_Trump_kilepesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8448d91c-747f-45b5-9829-5aceee0cc900","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Reagalt_a_szineszceh_Donald_Trump_kilepesere","timestamp":"2021. február. 05. 12:57","title":"Frappánsan reagált a színészcéh Donald Trump kilépésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","shortLead":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","id":"20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9cd0f0-7e5f-4b60-87a0-c65c2a61f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","timestamp":"2021. február. 05. 13:51","title":"Orbán szerint a 60, Kovács szerint a 65 éven felülieket oltják be március 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce40e2-19b8-45e4-89ac-85d9cdf46699","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szintén kerékpárral közlekedő ételszállító hátsó kerekébe hajtottak bele.","shortLead":"A szintén kerékpárral közlekedő ételszállító hátsó kerekébe hajtottak bele.","id":"20210205_Bicikli_etelfutar_Astoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dce40e2-19b8-45e4-89ac-85d9cdf46699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72616008-1c2b-4dc7-bab4-7818462d8219","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Bicikli_etelfutar_Astoria","timestamp":"2021. február. 05. 14:22","title":"Hátrafelé tekerve ütött el egy biciklis egy ételfutárt az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63361560-ac08-49eb-9290-e470a07a68ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpont felbontotta a szerződést a céggel, és falat húzott az üzlete elé. A résztulajdonost elragadták az érzelmek.","shortLead":"A bevásárlóközpont felbontotta a szerződést a céggel, és falat húzott az üzlete elé. A résztulajdonost elragadták...","id":"20210204_arkad_freshland_berleti_dij_vita_festekszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63361560-ac08-49eb-9290-e470a07a68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf16e52-12fc-4523-b8f8-bfdfca724c15","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_arkad_freshland_berleti_dij_vita_festekszoro","timestamp":"2021. február. 04. 13:35","title":"Vitába keveredett az Árkáddal a Freshland, az étterem festékszórózós tulajdonosát rendőrök vitték el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]