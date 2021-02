Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","shortLead":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","id":"20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f779634-934a-48b1-adc0-bbe0041d6063","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","timestamp":"2021. február. 05. 13:10","title":"Az EU gyógyszerügynöksége két hete tárgyalt az orosz vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen profilú vállalkozásoknak az újrainduláshoz, működtetéshez is segítségre van szükségük. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen...","id":"20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364911e2-31c6-4be3-b073-f408c1aec094","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 15:05","title":"Niedermüller Péter: A bulinegyed helyeinek 40 százaléka biztosan tönkrement","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","shortLead":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","id":"202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe4d6c-2a47-45d4-bebf-22f868392bc8","keywords":null,"link":"/360/202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","timestamp":"2021. február. 04. 17:00","title":"Könyvpiaci kavarodás keltette a Kepes körüli kalamajkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan tartalmakat osztottak meg a felületen, amely egyik cégnek sem fért bele.","shortLead":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan...","id":"20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f068a85-9e8b-49b1-ab18-b4eed2d47a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","timestamp":"2021. február. 04. 13:03","title":"Kirúgták a Trump-párti közösségi oldal egyik alapítóját és vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","id":"20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c51b92-625a-480c-a970-7b56908035ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 09:05","title":"Jelblokkolóval dolgozó autófosztogatókat kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de mégsem költöztek oda. Végül nem volt rajta a szavazólapon. A község viszont azóta is épül, szépül.","shortLead":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de...","id":"202105_nem_henyelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f44c13b-6257-44f6-aa39-ee98d5506cab","keywords":null,"link":"/360/202105_nem_henyelnek","timestamp":"2021. február. 04. 06:30","title":"Polgármesterjelölt is volt néhány napig Varga Judit férje Balatonhenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f7fc6d-1941-48bd-8822-1358d7dbc316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gavin Schmidt lett az első olyan ember a NASA-nál, aki jelentős mértékben segíthet elérni az Egyesült Államok klímaváltozással kapcsolatos terveit.","shortLead":"Gavin Schmidt lett az első olyan ember a NASA-nál, aki jelentős mértékben segíthet elérni az Egyesült Államok...","id":"20210204_nasa_klimavaltozas_klimatanacsado_gavin_schmidt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f7fc6d-1941-48bd-8822-1358d7dbc316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f93235-deac-4ae1-92d2-924aff422333","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_nasa_klimavaltozas_klimatanacsado_gavin_schmidt","timestamp":"2021. február. 04. 15:03","title":"Történelmi lépés: a NASA kinevezte első klímatanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén fogadták a sztárok, köztük Vanessa Kirby is.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén...","id":"20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87f2c2d-b278-460c-8cc9-7e4a1a0e8c3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","timestamp":"2021. február. 04. 11:11","title":"Hugh Grant egy ideje otthon tanul a gyerekeivel, szóval épp jókor jött neki a Golden Globe-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]