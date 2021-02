Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c6f3824-15d5-4707-825a-74ae7c07e25a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiadhat a OnePlus egy új prémiumkategóriás telefont, a OnePlus 9 Prót, és az eszközre – kis meglepetésként – egy olyan márka is felkerül, amelyet eddig még nem láttunk okostelefonon.","shortLead":"Hamarosan kiadhat a OnePlus egy új prémiumkategóriás telefont, a OnePlus 9 Prót, és az eszközre – kis meglepetésként –...","id":"20210211_hasselblad_kamera_oneplus_9_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c6f3824-15d5-4707-825a-74ae7c07e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb447941-9542-4979-bfdb-53d762992f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_hasselblad_kamera_oneplus_9_pro","timestamp":"2021. február. 11. 14:33","title":"Hasselblad kamerákkal jöhet a OnePlus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet kivenni. A konferenciatermeket pedig online meetingekre adják bérbe. Fotósorozat a magyarországi szállodákról koronavírus idején.","shortLead":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet...","id":"20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7b0aa-15f8-48fc-9a28-441e1c825a69","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Így festenek most a koronavírus miatt kiürült fővárosi szállodák – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","shortLead":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","id":"20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d979b-c1d9-410c-b046-16d7973dbf82","keywords":null,"link":"/sport/20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","timestamp":"2021. február. 12. 05:16","title":"A Bayern München nyerte a klubvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére alkalmas telefonnal kapcsolatos.","shortLead":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére...","id":"20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e041d4-e2c8-4c56-a269-68243ad29b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","timestamp":"2021. február. 13. 08:03","title":"Különlegességre készül a Xiaomi: egy telefon, amely kapásból 3D-s fotókat készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet harmadik alkalommal készített jelentést a helyi önkormányzatok helyzetéről, de valódi pozitívumokat csak Budapest és a nemzeti kisebbségek esetében tudtak felsorolni. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet harmadik alkalommal készített jelentést a helyi önkormányzatok helyzetéről, de valódi...","id":"20210212_Europa_Tanacs_Magyarorszag_onkormanyzatisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477f611-0930-4824-983d-6d82884f61fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Europa_Tanacs_Magyarorszag_onkormanyzatisag","timestamp":"2021. február. 12. 14:13","title":"Európa Tanács: Aggasztó, hogy Magyarországon nem létezik valódi önkormányzatiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714b231d-1523-4435-9fa6-240587bd735d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint a férfi több alkalommal is fenyegette, lökdöste és dobálta a környéken járókat, egy alkalommal pedig permettel is lefújta őket.","shortLead":"A vád szerint a férfi több alkalommal is fenyegette, lökdöste és dobálta a környéken járókat, egy alkalommal pedig...","id":"20210211_harmashatarhegyi_tamado_elokeszito_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714b231d-1523-4435-9fa6-240587bd735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf9d8e7-98b1-42d2-998b-34c3837e8f48","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_harmashatarhegyi_tamado_elokeszito_targyalas","timestamp":"2021. február. 11. 15:47","title":"Tagadja bűnösségét a hármashatár-hegyi támadásokkal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddigi csúcsot 2019. december 5-én regisztrálták.","shortLead":"Az eddigi csúcsot 2019. december 5-én regisztrálták.","id":"20210212_aram_fogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facadaef-0c7f-47dd-b61f-6b9d69a276d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_aram_fogyasztas","timestamp":"2021. február. 12. 11:44","title":"Olyan hideg volt itthon, hogy megdőlt az áramfogyasztási rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni az amerikai technológiákat érintő exportkorlátozáson.","shortLead":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni...","id":"20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e237b4-ccbe-4203-8293-ec7c07ce11b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","timestamp":"2021. február. 12. 13:03","title":"Még több amerikai technológiát vonna meg Joe Biden Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]