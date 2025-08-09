Europion: Nem átütő siker a Harcosok Klubja, de még a Digitális Polgári Körök sem

Az utóbbi hónapokban a lakosság túlnyomó része értesült a kormánypárti Harcosok Klubjáról, valamint a Digitális Polgári Körökről – állapította meg friss kutatása összegzőjében az Europion. A kutatás szerint a 16 év feletti lakosság háromnegyede (76 százaléka) legalább a hírek szalagcímeiben találkozott a témával, viszont mindössze minden negyedik válaszadó állította, hogy tisztában van a részletekkel is. A legjobban informáltak a 60 év felettiek, valamint a diplomások: 60 év felett csupán a lakosság 18, míg a diplomások körében csupán 12 százalék nem hallott a két kezdeményezésről.

A programok sikerességével kapcsolatban viszont a kutatás kimutatott némi szkepticizmust: mindössze a magyarok egyharmada (33 százalék) tartja az eddigi eredményeket sikeresnek, ezen belül pedig csupán 7 százalék szerint „nagyon sikeresek” ezek a kezdeményezések. Az igazán furcsa az, hogy még a 2024-es választáson a Fidesz EP-listájára szavazók 26 százaléka szerint is inkább nem, vagy egyáltalán nem sikeresek ezek a kampányok. A Tisza szavazóinak 95 százaléka pedig kifejezetten elutasító velük kapcsolatban.

Europion

Ennek ellenére a Europion szerint már a lakosság nyolc százaléka csatlakozott valamelyik online közösséghez, további 15 százalék pedig jelezte, hogy a jövőben belépne. „Bár az online adatfelvétel módszertana miatt ezek az adatok óvatosan kezelendők, a számok nagyságrendje ezzel együtt is arra utal, hogy a kezdeményezések jelentős tömegeket képesek megmozgatni – vagy a jövőben képesek lehetnek rá” – emelték ki a kutatók. Azonban a Fidesznek kifejezetten biztató lehet, hogy minden második kormánypárti szavazó már tag, vagy csatlakozni készül saját elmondása szerint.

A kutatás egy része Dopemanre is kitért, az eredmények szerint pedig a relatív többség (39 százalék) kínosnak, mitöbb, vállalhatatlannak tartja a rapper személyét. 23 százalék szerint problémás a sztár, de minden közösségben akadnak ilyen figurák, míg 16 százalék szerint nincs gond a szerepeltetésével. 22 százaléknak azonban nincs véleménye a kérdésben.