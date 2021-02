Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","shortLead":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","id":"20210217_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c0c52-341b-4bb9-95d8-ef20aa22d938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. február. 17. 15:37","title":"Fülöp herceg nincs jól, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c3eb45-c1d8-426c-8b70-3dc639d48143","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","timestamp":"2021. február. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Íme az oltási terv!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","shortLead":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","id":"20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e899508-99c4-4336-9880-3e8b7d2be6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","timestamp":"2021. február. 16. 21:53","title":"Gyerekenként 500 euró támogatást kapnak a lett családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Újból megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett eleget az erre vonatkozó uniós bírósági ítéletnek. Nem ez az egyetlen hasonló eset, pedig a bíróság ítéleteit azonnal végre kell hajtani.","shortLead":"Újból megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem...","id":"20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9476363c-02aa-4d00-81bb-c6f4ca6bc410","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","timestamp":"2021. február. 18. 12:10","title":"Eljárást indít Brüsszel Magyarország ellen, mert a kormány nem tett eleget egy bírósági ítéletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e385f5e-8ace-472c-af42-c2d535580580","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A dán játékgyártó az egyik zeneipari mamutcéggel összefogva vegyíti egymással a cuki Lego-figurákat, a menő zenéket és a kiterjesztett valóságot.","shortLead":"A dán játékgyártó az egyik zeneipari mamutcéggel összefogva vegyíti egymással a cuki Lego-figurákat, a menő zenéket és...","id":"20210216_lego_vidiyo_alkalamzas_gyerekeknek_universal_music","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e385f5e-8ace-472c-af42-c2d535580580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc092da-6be5-40b1-af96-46d97c27f1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_lego_vidiyo_alkalamzas_gyerekeknek_universal_music","timestamp":"2021. február. 16. 13:00","title":"A valóság és a képzelet határán: kipróbáltuk a Lego újdonságát, a Vidiyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Magyar Nemzet hivatkozik,ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen negatív következménye a munkaviszonyát illetően. Közben a Koronavírus Sajtóközpont cáfolta a hírt.","shortLead":"Egy Magyar Nemzet hivatkozik,ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen negatív...","id":"20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b85aaa-506a-43e2-bada-b2adfe53da5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","timestamp":"2021. február. 17. 08:40","title":"Soron kívül oltják be az egyik áruházlánc raktárosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","id":"20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaaf74-3138-4488-a3b4-a69d159a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","timestamp":"2021. február. 18. 08:44","title":"Nyolc kilométeres dugó alakult az M1-esen Biatorbágynál egy baleset miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]