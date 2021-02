Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és az oktatást a fővárosi magán- és alapítványi iskolák. ","shortLead":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és...","id":"20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff78cc96-aea9-454c-adbe-3825ac63e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","timestamp":"2021. február. 18. 07:07","title":"Hiába van tandíj, egyre többen jelentkeznek a budapesti magániskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a98b5d7-0ea5-4ac2-abd6-848992fa7532","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","shortLead":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","id":"20210216_bajnokok_ligaja_rb_leipzig_liverpool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a98b5d7-0ea5-4ac2-abd6-848992fa7532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a025de-9b49-412f-ac5d-3775e3fd5e14","keywords":null,"link":"/sport/20210216_bajnokok_ligaja_rb_leipzig_liverpool","timestamp":"2021. február. 16. 23:16","title":"Két gólt ajándékozott a Leipzig a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a88b3b6-08da-4ed1-8e72-5f7823ad19ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hány állat hullott el, akkor fogják tudni megszámolni, ha elkezd olvadni a hó.","shortLead":"Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hány állat hullott el, akkor fogják tudni megszámolni, ha elkezd olvadni a hó.","id":"20210217_Aramszunet_miatt_majmok_es_madarak_fagytak_halalra_egy_texasi_rezervatumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a88b3b6-08da-4ed1-8e72-5f7823ad19ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2683eb-68ff-4573-a677-46fb9ea006a2","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Aramszunet_miatt_majmok_es_madarak_fagytak_halalra_egy_texasi_rezervatumban","timestamp":"2021. február. 17. 11:04","title":"Áramszünet miatt majmok és madarak fagytak halálra egy texasi rezervátumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet gondolkodni a jelentkezésen.","shortLead":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet...","id":"20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ca138-c698-40db-9fb6-c4aace9dbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","timestamp":"2021. február. 17. 17:32","title":"Elrepülne a Holdra? Közzétették, milyen embereket vár az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát. Akkor is, ha ehhez egy csapatot kell összefogni.","shortLead":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát...","id":"20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d364ea9-16d7-42b9-8e47-1ea20bf95902","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","timestamp":"2021. február. 17. 12:03","title":"Itt a Microsoft Viva, home office-hoz lett kitalálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","shortLead":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","id":"20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0850c6-7ab9-42b0-a98a-9e4343a4e685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","timestamp":"2021. február. 16. 22:14","title":"Hatalmas lakópark épül a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is hatalmas különbségek vannak a hazai jövedelmek között. ","shortLead":"Továbbra is hatalmas különbségek vannak a hazai jövedelmek között. ","id":"20210217_Tobb_mint_ketmillio_magyar_kap_a_letminimumhoz_sem_elegendo_jovedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3dc8e9-ac20-4168-87b1-950dd56fedf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Tobb_mint_ketmillio_magyar_kap_a_letminimumhoz_sem_elegendo_jovedelmet","timestamp":"2021. február. 17. 06:44","title":"Több mint kétmillió magyar kap a létminimumhoz sem elegendő jövedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]