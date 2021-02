Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46b8741a-3fd8-4805-ae5a-6c99e812ec82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a rengeteg figyelmeztetés, megint egy érthetetlen jelenet. ","shortLead":"Hiába a rengeteg figyelmeztetés, megint egy érthetetlen jelenet. ","id":"20210218_Fekezes_nelkul_hajtott_egyenesen_a_lezarasba_egy_autos_az_M7esen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b8741a-3fd8-4805-ae5a-6c99e812ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270a5035-bd30-411c-8e41-a382e65b5a0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Fekezes_nelkul_hajtott_egyenesen_a_lezarasba_egy_autos_az_M7esen__video","timestamp":"2021. február. 18. 09:38","title":"Fékezés nélkül hajtott egyenesen a lezárásba egy autós az M7-esen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon piszkálja az Intel csőrét az Apple házon belül készült processzora. Egy ideig hallgatott, majd referenciaértékekkel, illetve újabban már hirdetéssel, fizetett promócióval is támadja az M1 lapkakészletet.","shortLead":"Nagyon piszkálja az Intel csőrét az Apple házon belül készült processzora. Egy ideig hallgatott, majd...","id":"20210218_intel_hirdetes_apple_m1_lapka_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af9fa7-4954-4972-ae59-c26b1796eb49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_intel_hirdetes_apple_m1_lapka_ellen","timestamp":"2021. február. 18. 14:03","title":"Már fizetett hirdetésben is támadja az Intel az Apple M1 lapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","shortLead":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","id":"20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a614920-877f-4630-b159-f5d6217fd8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","timestamp":"2021. február. 18. 11:05","title":"Nem bír a multikkal a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","shortLead":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","id":"20210217_latifa_hercegno_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b6d7b0-ba65-495d-8281-e91422d90420","keywords":null,"link":"/elet/20210217_latifa_hercegno_borton","timestamp":"2021. február. 17. 13:10","title":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdbf7b2-1771-494b-8731-9c93fc7115c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Cervecería Giralda tulajdonosai csak legendának hitték, hogy az építmény valaha egy fürdőnek adott otthont.","shortLead":"A Cervecería Giralda tulajdonosai csak legendának hitték, hogy az építmény valaha egy fürdőnek adott otthont.","id":"20210218_tapasbar_kozfurdo_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdbf7b2-1771-494b-8731-9c93fc7115c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d26d61-73f6-4e36-b209-2f586b3d5c8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210218_tapasbar_kozfurdo_spanyolorszag","timestamp":"2021. február. 18. 16:58","title":"XII. századi fürdőt rejtettek egy spanyol tapasbár falai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","shortLead":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","id":"20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea5c71-74ff-4bd2-b340-cc69ab5feacf","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","timestamp":"2021. február. 17. 10:54","title":"Donald Trump korai stádiumú demenciában szenvedett Steve Bannon szerint – állítja egy TV-producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","shortLead":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","id":"20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1f68e6-8bd3-4ff3-8a08-92d1527c136b","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 18. 20:18","title":"Tovább javulnak a horvát és szlovén számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztükn személyesen, a járvány második hulláma óta először. ","shortLead":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztükn személyesen, a járvány második...","id":"20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bece89-24df-4c4b-bba3-c905b0beb151","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","timestamp":"2021. február. 18. 14:41","title":"Gulyás Gergelyt kérdeztük: Meddig maradhat befolyásos politikus a Fideszben, aki elfogadja egy francia bank negyedét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]