Interjút adott az Indexnek Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, aki beszélt többek között a fiatalok személyijövedelemadó-mentességéről, a GYES-ről és az örökbefogadásról is. Novák Katalint megkérdezték arról, mi igaz abból, hogy mostantól az ő „személyes kegyén” fog múlni, hogy valaki egyedülálló szülőként örökbe fogadhat-e. Erre azt válaszolta,

a kormányzati felelősséget ebben a vonatkozásban miniszterként ő látja el március 1-től.

„Jelenleg közel kétezer gyermek vár örökbefogadásra a gyermekvédelemben, és ennél több család szeretne örökbe fogadni. A 2019-es volt az első olyan év, amikor részben a határidők lecsökkentése miatt több gyereket fogadtak örökbe, mint ahány bekerült a rendszerbe, így most az elsődleges célkitűzésem, hogy az örökbefogadásra váró gyerekek számát a lehető legkisebbre csökkentsük. Illetve a csapatommal egyenként megvizsgáljuk, hogy miért nem találnak örökbe fogadó szülőt az adott gyermeknek. Egyelőre az alapállításom, hogy azért, mert az örökbefogadásra jelentkezők igényei nem feltétlenül találkoznak a realitásokkal” – mondta a lapnak.

A család az család kampánnyal kapcsolatban a tárca nélküli miniszter úgy fogalmazott, hogy még a 2009-es, élettársakról szóló törvény mondja ki, hogy a homoszexuálisok Magyarországon nem fogadhatnak örökbe, ennek ellenére vannak, akik „jogi kiskapukat” keresve megpróbálták, próbálják kijátszani a szabályozást.

Lehet vitatkozni arról, hogy mi mindent, illetve mit nem tesznek lehetővé a törvényeink, azonban jelenleg a szabály az szabály, és mi ezt tartjuk be.

Rögzítsük: itt nem arról van szó, hogy ki kit szerethet, hogyan élhet, kihez vonzódhat, hanem arról, hogy azokról a teljesen kiszolgáltatott gyerekekről, akikről lemondtak a vér szerinti szüleik, hogyan gondoskodik az állam. Ez nagy felelősség. Ki merem jelenteni, hogy a homoszexuálisok örökbefogadásának kérdése pillanatnyilag nem szerepel a magyar emberek első száz problémája között, és mi eszerint állunk a kérdéshez” – tette hozzá.

Az egyszülős örökbefogadókkal kapcsolatban is megkérdezték Novák Katalint, aki elmondta, ők elsősorban azt szeretnék, hogy ha van olyan házaspár, aki kész örökbe fogadni egy gyereket, ők élvezzenek elsőbbséget. „Ebben változtak valamelyest a szabályok, újabban nemcsak területi alapon, hanem országosan is megnézzük, hogy találunk-e ilyen házaspárt. Ha nem, akkor jöhetnek az egyedülállók.

Olyanok, akik valóban egyedül élnek, nem trükköznek.

Hiába telepítenek minden jogkört adott miniszterhez a közigazgatásban, a nap végén a konkrét örökbefogadási ügyekben továbbra is a szakemberek hozzák meg a döntéseket. Ha egy gyermek érdeke, hogy őt egyedülálló szülő fogadhassa örökbe, már most megígérhetem, hogy ez nem rajtam fog múlni. A gyerekeket a mindenkori legjobb helyre, legnagyobb biztonságba szeretnénk juttatni, nekem pedig meggyőződésem, hogy egy egyedülálló szülő is csodálatos szülője lehet egy gyermeknek."

