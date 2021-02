Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63","c_author":"Jakab Péter","category":"360","description":"\"Az együttműködésbe talán mi érkeztünk a legmesszebbről. Talán szerénytelenségnek tűnik, de büszkén írom le, hogy az a közösség, amit Jobbiknak hívnak, mára egy az európai értékek iránt elkötelezett, modern jobbközép, szociálisan érzékeny nemzeti néppártként része a szövetségnek\" – írja a Jobbik elnöke a hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapját nyitó írásában. Azt is elmondja, hogy véleménye szerint az ellenzéki összefogás jó úton jár.","shortLead":"\"Az együttműködésbe talán mi érkeztünk a legmesszebbről. Talán szerénytelenségnek tűnik, de büszkén írom le...","id":"20210222_Jakab_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43de42ae-eeb7-4c8b-9120-9ef7048554d7","keywords":null,"link":"/360/20210222_Jakab_Peter","timestamp":"2021. február. 22. 11:00","title":"Jakab Péter: Kormányváltásra és korszakváltásra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vizsgálni fogják a kéziratot, miután több szakértő is kételkedett az eredetiségében.","shortLead":"Vizsgálni fogják a kéziratot, miután több szakértő is kételkedett az eredetiségében.","id":"20210222_jozsef_attila_vers_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c13c25-a375-46fa-b081-8e7aaf6aae2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_jozsef_attila_vers_arveres","timestamp":"2021. február. 22. 21:57","title":"Visszavonják az árverésről a nemrég felfedezett József Attila-verset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket a társadalom által elvárt kép szerint. Ugyanakkor a ruhák lehetőséget adnak az önkifejezésre, hogy megmutassuk, kik vagyunk valójában. A világ legtöbb részén még most is egymás mellett jelenik meg ez a két szerep. Hogyan látják ezt a kérdéskört neves feministák?","shortLead":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket...","id":"20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d1b2d-20e5-4d8d-8f09-89324e4717a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","timestamp":"2021. február. 21. 19:24","title":"Miért akarok mindig új ruhát venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","shortLead":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","id":"20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb765b4-e07f-4745-8595-137d75d25cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","timestamp":"2021. február. 22. 18:03","title":"Van olyan földi mikroorganizmus, ami egy darabig életben marad a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","shortLead":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","id":"20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6ab55-c5d2-495f-ab56-f39e461514b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","timestamp":"2021. február. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval hadonászva zavarta haza a fia vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül kínos pillanatokat éltek meg azok az iskolaszéki tagok, akik abban a hitben voltak, hogy az online tanácskozásukat csak ők látják, illetve hallják. Nem így volt.","shortLead":"Rendkívül kínos pillanatokat éltek meg azok az iskolaszéki tagok, akik abban a hitben voltak, hogy az online...","id":"20210223_iskolaszek_lemondas_szulok_zoom_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c928eb6a-ecda-4897-9e35-2d7dbcd03bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_iskolaszek_lemondas_szulok_zoom_videochat","timestamp":"2021. február. 23. 08:03","title":"Lemondott egy kaliforniai iskola összes tanácsosa, miután rájöttek, hogy élő adásban szapulták a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","shortLead":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","id":"20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39be1798-0ce2-4492-ba15-13d90714d0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","timestamp":"2021. február. 22. 10:58","title":"Gyurcsány: Az egyetlen helyes döntést hozta meg a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között.","shortLead":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között.","id":"20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6cd5aa-b290-4c15-b88b-22fc5068c688","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 22. 09:03","title":"Koronavírus: második napja 50 alatt az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]