Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","shortLead":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","id":"20210222_baleset_jakab_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51813da3-2b5b-427c-9a43-d20a231b98b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_baleset_jakab_peter","timestamp":"2021. február. 22. 19:16","title":"Balesete volt Jakab Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","shortLead":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","id":"20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8ddc26-b88d-44f7-8a70-5d2cf8d01780","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","timestamp":"2021. február. 23. 09:52","title":"Vidnyánszky: Az SZFE felmondó tanárai a leggonoszabbul jártak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak egy politikus elutasítottsága jelentős. ","shortLead":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak...","id":"20210224_Median_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ce949-2ed5-4e5d-9b0f-44c124aa998a","keywords":null,"link":"/360/20210224_Median_elovalasztas","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"Medián: Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az imposztorszindróma már jóval azelőtt létezett, hogy Pauline Clance és Suzanne Imes 1978-ban megalkották a kifejezést. Ez az a hang a fejünkben, amely folyton azt mondogatja, hogy csak ne feltűnősködjünk, ne merjünk fejest ugrani a medencébe, semmi keresnivalónk a színpadon. Seth Godin gondolatai a jelenségről.","shortLead":"Az imposztorszindróma már jóval azelőtt létezett, hogy Pauline Clance és Suzanne Imes 1978-ban megalkották...","id":"20210223_Seth_Godin_Imposztor_enunk_a_bizonyitek_hogy_ujitunk_vezetunk_alkotunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5e24ac-d9e0-40b3-a0a1-c602579c05cf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210223_Seth_Godin_Imposztor_enunk_a_bizonyitek_hogy_ujitunk_vezetunk_alkotunk","timestamp":"2021. február. 23. 19:14","title":"Seth Godin: \"Imposztor énünk a bizonyíték, hogy újítunk, vezetünk, alkotunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan koronavírusra, illetve most már az is, hogy ki szerzett védettséget vakcinával.","shortLead":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan...","id":"20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37533310-5d7b-4990-a5e6-7260c4d3b944","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","timestamp":"2021. február. 23. 12:33","title":"Magyar fejlesztők megcsinálták a mindentudó Covid-útlevelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban, a koronavírus-járvány negatív hatással lehet erre a tendenciára.","shortLead":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban...","id":"20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de79ba-3981-4639-b65e-d72c4a7d7a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","timestamp":"2021. február. 22. 20:03","title":"1,27 millió ember halhat meg rákbetegség miatt 2021-ben az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A bezárás oka a koronavírus terjedése, a nagyobb diákokat hamarabb haza is engedték. ","shortLead":"A bezárás oka a koronavírus terjedése, a nagyobb diákokat hamarabb haza is engedték. ","id":"20210222_Gardonyi_ujlipotvaros_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc2ac0-a9a6-4901-b106-d3d6cda5f6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Gardonyi_ujlipotvaros_bezaras","timestamp":"2021. február. 22. 14:02","title":"Tíz napra bezár egy XIII. kerületi iskola a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt jazz-legenda 1972-es nagylemeze.","shortLead":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt...","id":"202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1b7b3-ccd2-4f74-bab5-f9eb27f6951b","keywords":null,"link":"/360/202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az örökkévalóságba visz el Chick Corea életműcsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]