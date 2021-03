Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56281bfc-a665-401d-89e5-cefd35618b8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ioana Basescu mellett Elena Udrea volt turisztikai miniszterre is szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

","shortLead":"Ioana Basescu mellett Elena Udrea volt turisztikai miniszterre is szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

","id":"20210302_Bortonbuntetes_Traian_Basescu_lanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56281bfc-a665-401d-89e5-cefd35618b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba13a46-51a6-41b8-a564-ad0b09cbacbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Bortonbuntetes_Traian_Basescu_lanya","timestamp":"2021. március. 02. 13:58","title":"Ötéves börtönbüntetésre ítélték Traian Basescu volt román elnök lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár úgy tűnhet, hogy a legújabb Mars-járó csak alig dolgozik, valójában most is szorgosan gyűjti az adatokat, és folyamatosan fényképez. A legfrissebb munkák már felkerültek a NASA oldalára.","shortLead":"Bár úgy tűnhet, hogy a legújabb Mars-járó csak alig dolgozik, valójában most is szorgosan gyűjti az adatokat, és...","id":"20210302_perseverance_mars_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3531dd9-20c4-4308-9968-ca397443e35e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_perseverance_mars_foto","timestamp":"2021. március. 02. 10:33","title":"Rengeteg új fotó érkezett a Marsról, a Perseverance küldte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","shortLead":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","id":"20210303_Torontoi_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf16236-2676-4054-a9cb-856d0cbd67df","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Torontoi_gazolas","timestamp":"2021. március. 03. 21:05","title":"Elítélték a tíz ember halálát okozó torontói gázolás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kronologikus irodalomoktatás csapdájáról, a női szerepminták elavultságáról és az irodalom hatásmechanizmusáról is beszélt a HVG-nek adott interjúban Nyáry Krisztián.","shortLead":"A kronologikus irodalomoktatás csapdájáról, a női szerepminták elavultságáról és az irodalom hatásmechanizmusáról is...","id":"20210303_Irodalom_es_cancel_culture_Nyary_Krisztian_a_kotelezokrol_es_a_vitakulturarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ef463c-dc2c-4800-a3dc-af1f8ace27de","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Irodalom_es_cancel_culture_Nyary_Krisztian_a_kotelezokrol_es_a_vitakulturarol","timestamp":"2021. március. 03. 13:47","title":"Irodalom és cancel culture: Nyáry Krisztián a kötelezőkről és a vitakultúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","shortLead":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","id":"20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7745c58-3baf-4d03-9f97-64921a26993f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","timestamp":"2021. március. 02. 11:01","title":"Meghalt Szabó János egykori földművelésügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6912735b-45b8-4728-bb87-288a0ff9f22c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hasít az online élelmiszerbolt.","shortLead":"Hasít az online élelmiszerbolt.","id":"20210302_Nemetorszagban_terjeszkedik_a_Kiflihu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6912735b-45b8-4728-bb87-288a0ff9f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32569acf-4326-47d4-939b-7053add243e7","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Nemetorszagban_terjeszkedik_a_Kiflihu","timestamp":"2021. március. 02. 17:14","title":"Németországban terjeszkedik a Kifli.hu működtetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három világbajnoki selejtezőt játszik Magyarország hamarosan, de Szoboszlai elhúzódó sérülése miatt idén még pályára sem lépett.","shortLead":"Három világbajnoki selejtezőt játszik Magyarország hamarosan, de Szoboszlai elhúzódó sérülése miatt idén még pályára...","id":"20210303_Szoboszlai_Dominik_valogatott_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea84f79b-2ff8-460f-a9e5-1f81c925b8d1","keywords":null,"link":"/sport/20210303_Szoboszlai_Dominik_valogatott_serules","timestamp":"2021. március. 03. 13:55","title":"Szoboszlai Dominik már biztosan nem játszhat márciusi világbajnoki selejtezőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Belgium, Nagy-Britannia vagy Olaszország nagyban hozzájárul ahhoz, hogy távolabb kerüljünk a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott céloktól.","shortLead":"Belgium, Nagy-Britannia vagy Olaszország nagyban hozzájárul ahhoz, hogy távolabb kerüljünk a párizsi klímaegyezményben...","id":"20210302_Europai_vallalatok_klimavaltozas_szenkibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc436f49-c97c-42a8-9889-72658cf7a2a2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210302_Europai_vallalatok_klimavaltozas_szenkibocsatas","timestamp":"2021. március. 02. 16:43","title":"Ha az európai vállalatokon múlik, nem tudjuk megakadályozni a klímaváltozás katasztrofális következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]