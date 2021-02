Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyolc százalékos bérfejlesztést akarnak a dolgozók, míg a cég a fizikai dolgozókra vonatkozóan 2-5,4 százalékos, sávos béremelést javasol.","shortLead":"Nyolc százalékos bérfejlesztést akarnak a dolgozók, míg a cég a fizikai dolgozókra vonatkozóan 2-5,4 százalékos, sávos...","id":"20210223_figyelmezteto_sztrajk_B_Braun_Medical_gyongyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bbdbb7-6858-4c1b-9a63-2c1eff1eaf54","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_figyelmezteto_sztrajk_B_Braun_Medical_gyongyos","timestamp":"2021. február. 23. 20:59","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartottak a B. Braun Medical gyöngyösi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól, hogy láthassák a betegek, ki kezeli őket, de információink szerint a fotózás előtt egy nappal indoklás nélkül visszamondták az egészet.","shortLead":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól...","id":"20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915b553-a87f-4312-83ac-6c20e1b8ebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 14:30","title":"A Covid-osztályon fekvő betegek életét tették volna jobbá, de állítólag Kásler leállíttatta az akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint nagyon sokan szeretnének vásárolni a Szputnyik V oltóanyagból.","shortLead":"A külügyminiszter szerint nagyon sokan szeretnének vásárolni a Szputnyik V oltóanyagból.","id":"20210225_Szijjarto_peter_szputnyikv_europai_unio_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf47c61-20af-4d6e-98d2-5f6259d62504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szijjarto_peter_szputnyikv_europai_unio_oltoanyag","timestamp":"2021. február. 25. 08:57","title":"Szijjártó: Több uniós tagállam kérte el Budapesttől Moszkva telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Megoperálták a világklasszis golfozót, a jobb lábát csavarokkal kellett \"összerakni\".","shortLead":"Megoperálták a világklasszis golfozót, a jobb lábát csavarokkal kellett \"összerakni\".","id":"20210224_autobaleset_tiger_woods_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0bcdbd-e24c-4952-8379-c088e3ac84b7","keywords":null,"link":"/sport/20210224_autobaleset_tiger_woods_korhaz","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Jobban van az autóbalesetben súlyosan megsérült Tiger Woods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","shortLead":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","id":"20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7012b0b8-f58a-452b-8a43-a57e8c3ae3a8","keywords":null,"link":"/elet/20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","timestamp":"2021. február. 23. 19:31","title":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","shortLead":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","id":"20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ee0653-49c0-436b-9855-713daf852458","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 25. 18:29","title":"A jövő év végén kezdik gyártani a magyar koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni a pályázókkal.","shortLead":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni...","id":"20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc3012-2f54-4403-9afb-9a1af2013280","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","timestamp":"2021. február. 24. 15:10","title":"Meghátrált a Tempus, már nem kell a nyilatkozniuk a civileknek, hogy külföldről támogatottak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]