[{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek a pontos szabályok; a történelmi mélypontot közelítette a forint árfolyama; kiderült, hogy 31 milliárd forintot vettek ki a főváros és a kerületek kasszájából a helyi iparűzési adó megfelezésével. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek...","id":"20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed583240-22ed-4532-98d8-efa45b1cfb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","timestamp":"2021. március. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, egy lezárást megszervezni bonyolultabb a stadionépítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","shortLead":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","id":"20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24e929-ad97-4a19-a858-2a451bad11d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"820 lóerővel érkezhet a zöld rendszámos Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c078d3e0-d21d-4af8-a9cd-460522475b6e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Néhány év múlva bedeszkázott üzletek helyett kávézókkal, galériákkal, dizájnboltokkal lesz tele a Margit körút. Az önkormányzat ezt szeretné. Pénze nincs rá, ezért is számít civilekre, kreatív vállalkozókra. ","shortLead":"Néhány év múlva bedeszkázott üzletek helyett kávézókkal, galériákkal, dizájnboltokkal lesz tele a Margit körút...","id":"202109__varosrehabilitacio__kicsomagolas__sztambul_kavehaz__ebreszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c078d3e0-d21d-4af8-a9cd-460522475b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ecf292-7f9c-477b-9ddf-adac04075832","keywords":null,"link":"/360/202109__varosrehabilitacio__kicsomagolas__sztambul_kavehaz__ebreszto","timestamp":"2021. március. 08. 11:00","title":"Új kulturális negyed jöhet létre Budán, ha lesz elég kreatív vállalkozó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós szarkasztikusan vonta kétségbe. Még nem világos, lesz-e igazságügyi írásszakértői vizsgálat, amely kimondhatná, hogy hamisítványról van-e szó. \r

","shortLead":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós...","id":"202109_tundokles_es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f0d27-8433-4287-9941-a6054cfa39b7","keywords":null,"link":"/360/202109_tundokles_es","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"\"Ők fogják ceruzámat\" – Írhatta-e József Attila a botrányt kavaró nyolcsorost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","shortLead":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","id":"20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e94feb-bc6a-4a77-81b8-09108641997b","keywords":null,"link":"/elet/20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","timestamp":"2021. március. 08. 10:10","title":"A Finn-öböl jegén táncolta el a hattyú halálát egy orosz balerina – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen magyar városban sem csökkentek az értékek.","shortLead":"Egyetlen magyar városban sem csökkentek az értékek.","id":"20210308_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ecaf33-b5af-4baa-b05a-75dd56d94937","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. március. 08. 15:17","title":"Az őszi csúcs közelében a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának.\r

","shortLead":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére...","id":"20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4a1364-be6c-422c-b7a3-f6eed576d613","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","timestamp":"2021. március. 07. 19:36","title":"Az egyik magánkórház már jelezte: ha nem lassul a járvány terjedése, 1-2 héten belül nem lesz szabad ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","shortLead":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","id":"20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5243733a-749e-449c-a169-5fb4fa9c851a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 12:27","title":"Az MSZP azt kéri, hogy a kormány adjon minden magyar nőnek 10 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]