[{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","shortLead":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","id":"20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb0b8fa-4f2d-4d01-afc8-73c826b15bd7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","timestamp":"2021. március. 10. 14:15","title":"Még a kutatókat is meglepte, milyen környezetszennyező az otthoni marihuánatermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ahhoz képest, hogy mennyire alapvető fontosságú része az életünknek a tető, ami alatt lakunk, nem mindig tudunk igazán sokat róla. Vagy önnél máshogy van ez, és igazi szakértője a saját háza tetőjének? És másokénak? Töltse ki a tesztünket, és ha szeretne kérdezni, azt is megteheti!","shortLead":"Ahhoz képest, hogy mennyire alapvető fontosságú része az életünknek a tető, ami alatt lakunk, nem mindig tudunk igazán...","id":"20210309_tetofedes_lakasfelujitas_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6dfc90-a944-43e7-bfab-e4e58b1ed1b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210309_tetofedes_lakasfelujitas_kerdesek","timestamp":"2021. március. 09. 12:27","title":"Teszt: Ön mennyit tud arról, hogy milyen tető alatt él?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0e8cbf-372c-4507-98a5-761a6dbc084b","c_author":"hvg.hu","category":"eurologus","description":"Felmérnék, hogy a lakosság szerint az EU működésében, szerkezetében, tevékenységében milyen változásokra van szükség, mivel elégedetlenek a polgárok, és mi az, amiben tovább lehet és kell erősíteni az integrációt. ","shortLead":"Felmérnék, hogy a lakosság szerint az EU működésében, szerkezetében, tevékenységében milyen változásokra van szükség...","id":"20210310_Utjara_indult_az_Europa_jovojerol_szolo_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0e8cbf-372c-4507-98a5-761a6dbc084b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4029d75b-df49-4717-bc92-832a924df929","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Utjara_indult_az_Europa_jovojerol_szolo_konferencia","timestamp":"2021. március. 10. 16:56","title":"Vita indult arról, hogyan reformálják meg az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","shortLead":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","id":"20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f75d7e0-e69c-42b9-9b60-0aa159685429","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","timestamp":"2021. március. 11. 09:29","title":"Kampány indult, hogy ne legyenek lakások a Sherlock Holmes-múzeum helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. A fél focipályányi területen lesz régészeti tematikájú homokozó is.","shortLead":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén...","id":"20210311_Park_epul_V_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58aad7-9fb9-4b17-a4ad-e6c7580211ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Park_epul_V_kerulet","timestamp":"2021. március. 11. 09:55","title":"Több mint 3 milliárd forintból épül \"zsebpark\" az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13be3025-e668-45f1-bbc2-c7db83965ae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem figyel magára és a rendszeres testmozgásra, annak lelassul a vérkeringése, és idővel megjelenhetnek nála a visszérbetegség tünetei – figyelmeztet egy szakember.","shortLead":"Aki nem figyel magára és a rendszeres testmozgásra, annak lelassul a vérkeringése, és idővel megjelenhetnek nála...","id":"20210309_visszer_mozgas_jarvany_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13be3025-e668-45f1-bbc2-c7db83965ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd130088-7f7d-4b24-a49c-e4ab3d1192d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_visszer_mozgas_jarvany_covid","timestamp":"2021. március. 09. 11:33","title":"A vírushelyzet mellékhatása: egyre nagyobb a visszérveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új funkciót is bevezet a TikTok annak érdekében, hogy visszaszorítsa a platformon az online zaklatást.","shortLead":"Két új funkciót is bevezet a TikTok annak érdekében, hogy visszaszorítsa a platformon az online zaklatást.","id":"20210310_tiktok_online_zaklatas_bullying_kommenteles_hozzaszolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7be608-1eaa-48cf-a15b-22d29394fcd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_tiktok_online_zaklatas_bullying_kommenteles_hozzaszolas","timestamp":"2021. március. 10. 19:03","title":"Figyelmeztetést küld a TikTok, ha zaklató hozzászólást ír a felhasználó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","shortLead":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","id":"20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc40c145-e1b2-4988-9879-0e96875a539a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","timestamp":"2021. március. 10. 11:27","title":"Filmforgatásokon vesztegettek meg közterület-felügyelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]