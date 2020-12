Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma viszont emelkedett, 634-en haltak megy egy nap alatt. Február óta 237 orvos vesztette életét a járványban.","shortLead":"Az elhunytak száma viszont emelkedett, 634-en haltak megy egy nap alatt. Február óta 237 orvos vesztette életét...","id":"20201208_Olaszorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40590e6d-8961-41c6-9b6e-302b20835c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Olaszorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 08. 20:36","title":"Olaszországban csökkent a fertőzöttek napi száma, a korlátozások enyhítését mérlegeli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","shortLead":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","id":"20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df6523a-ebef-404a-926e-8985ab9aa915","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Az Nvidia mesterséges intelligenciája futószalagon gyártja a híres festők portréképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jótékonysági akcióval az egyszülős családokat segíti a Hunguest Hotels.","shortLead":"A jótékonysági akcióval az egyszülős családokat segíti a Hunguest Hotels.","id":"20201208_meszaros_lorinc_hungest_hotels_furdoszoba_egyszulos_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28fec-bbe4-4a9f-abe5-7bcbc950d221","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_meszaros_lorinc_hungest_hotels_furdoszoba_egyszulos_csalad","timestamp":"2020. december. 08. 13:02","title":"Mészárosék használt szállodai fürdőszobai kellékekkel jótékonykodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257e550c-aef5-4684-b3ff-8626d8a845b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint \"korrekt és normális felkészüléssel\" kezelni lehetett volna a járványt.","shortLead":"A DK szerint \"korrekt és normális felkészüléssel\" kezelni lehetett volna a járványt.","id":"20201208_fekete_zaszlo_dk_covid_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257e550c-aef5-4684-b3ff-8626d8a845b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baef3af-5d33-415d-84e6-0f6784ec0f75","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_fekete_zaszlo_dk_covid_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 08. 13:57","title":"Hatezer fekete zászlót tűzött ki a DK a koronavírus magyar áldozatainak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781efa-8638-4ebc-9db9-720fad2fcaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. december. 09. 09:01","title":"Újabb 160 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és a légszennyezés miatt itt, mint máshol a világon. ","shortLead":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és...","id":"20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72b1f19-3fd8-4c9b-8389-f1d40e108dc8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","timestamp":"2020. december. 08. 19:04","title":"Európában szedik a legtöbb áldozatot a hőhullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","shortLead":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","id":"20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286704c7-7ffb-4baf-8808-1a611eb62e6e","keywords":null,"link":"/sport/20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","timestamp":"2020. december. 09. 10:25","title":"50 millióra emelte az olimpiai győztesek jutalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket is kap.","shortLead":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket...","id":"20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5added-c79e-4ff4-a39c-3d29b432ead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","timestamp":"2020. december. 08. 09:03","title":"10 millió forintos szerződést kapott egy 8 éves videojátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]