1988 óta március 14-én ünneplik a pí-napját, mivel a dátum (3.14) számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a matematikai pí értékével (3,14).

Az ünnep ötletadója Larry Shaw fizikusprofesszor (őt a π hercegének is nevezik), a San Franciscó-i Exploratorium természettudományi múzeum munkatársa. A kutatók ilyenkor Shaw vezetésével ünnepi megemlékezéseket tartanak, majd elfogyasztják az alkalomra készített gyümölcsös pi-téket. A nyalánkságokat rendszerint feliratozzák is, természetesen a π szám minél több tizedesjegyével. A járvány miatt ilyesmire most azonban nem nyílik lehetőség, de a pí-nap ettől még itt van.

A pí a matematikában és a fizikában használt transzcendens szám. A pí ünnepe, vagyis március 14-e Albert Einstein születésnapja is, és 2018-ban ezen a napon halt meg Stephen Hawking. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (Massachusetts Institute of Technology, MIT) egyetem pedig erre a napra időzítve értesíti ki a leendő hallgatóit a felvételükről. A π-ről egy Kate Bush-dal is született.