A barát az barát.

Ezzel a mondattal osztotta meg 26 ezer követővel rendelkező hivatalos Facebook-oldalán Gundel Takács Gábor Hrutka János arcképét, miután az egykori focistát kirúgták a kormányhoz közel álló Spíler TV-től. A mondat "A család az család" szlogenre utal, amely a melegek és a szivárványcsaládok jogainak támogatására jött létre a Fidesz-kormány családpolitikai lépései ellen tiltakozva.

Gundel kiállása két szempontból is rendkívüli:

egyrészt, mert a műsorvezető a kormány irányvonalát szigorúan követő, szinte semmilyen ellenvéleménynek helyt nem adó TV2-nél dolgozik,

másrészt, mert bár Hrutkát az után rúgták ki a szintén a kormány érdekkörébe, a TV2-csoportba tartozó Spíler TV-től, hogy kiállt A család az család-kampányt támogató Gulácsi Péter mellett, de hivatalosan sem a csatorna, sem Hrutka nem erősítette meg, hogy ez állna a szakítás hátterében.

Mindeközben beindult a kormányhoz közel álló sajtó gépezete is: a Telex szúrta ki, hogy a kirúgás után a fideszes médiaholdinghoz tartozó Four Four Two magazin azonnal lejárató cikket közölt Hrutkáról. A cikk címe "Hogyan vitte majdnem csődbe a Fradit Hrutka János – kétszer is", az illusztrációja pedig egy karikatúra, amelyen Hrutka egy zöld-fehér tehenet fej. A cikkben felemlegetik, hogy Hrutka 2002-ben az itthon magasnak számító 93 milliós szerződést kötött a Fradival, noha ekkor a klubnak anyagi gondjai voltak, és megemlítik azt az esetet is, amikor néhány évvel később felszámolási eljárást indítottak a csapat ellen.

De Hrutka vélelmezett politikai véleménye és a Jobbik is szóba kerül a cikkben:

Hrutka maga is közel állt a párthoz és Vona Gábor akkori pártelnökhöz, ám miután a Jobbik szélsőjobboldali pártból balliberálissá vált, a labdarúgónál is hasonló fordulat állt be

- írják róla.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: