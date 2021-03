Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15093af8-fd8b-4ddf-a2f4-946da0fae161","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 22 éves Katherine Diaz életét vesztette.","shortLead":"A 22 éves Katherine Diaz életét vesztette.","id":"20210322_Edzes_kozben_erte_villamcsapas_az_olimpiara_keszulo_szorfost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15093af8-fd8b-4ddf-a2f4-946da0fae161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58235b6d-4969-4b4d-b05f-dfc75c2ec641","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Edzes_kozben_erte_villamcsapas_az_olimpiara_keszulo_szorfost","timestamp":"2021. március. 22. 10:53","title":"Edzés közben érte villámcsapás az olimpiára készülő szörföst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cc6a-24cd-482c-96bd-7190f80cad9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól bárki kipróbálhatja, hogy milyen Bernd Mayländer szolgálati autója. ","shortLead":"Mostantól bárki kipróbálhatja, hogy milyen Bernd Mayländer szolgálati autója. ","id":"20210323_az_aston_martin_a_kozutakra_szabaditja_az_idei_f1es_biztonsagi_autojat_vantage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4051cc6a-24cd-482c-96bd-7190f80cad9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461d29a-d3b1-49e2-aaef-f2815e5af073","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_az_aston_martin_a_kozutakra_szabaditja_az_idei_f1es_biztonsagi_autojat_vantage","timestamp":"2021. március. 23. 07:59","title":"Az Aston Martin a közutakra szabadítja az idei F1-es biztonsági autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A populista jobboldal és az posztfasiszta jobboldal is összebútorozna a Néppártból frissen kilépett magyar kormánypárttal.","shortLead":"A populista jobboldal és az posztfasiszta jobboldal is összebútorozna a Néppártból frissen kilépett magyar...","id":"20210321_salvini_meloni_europai_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a6e0fb-a4a7-4a83-b3ad-31f64c95a214","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_salvini_meloni_europai_parlament","timestamp":"2021. március. 21. 19:45","title":"Az olasz sajtó szerint Salviniék és Meloniék is a Fidesszel állnának össze Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai vakcinának csak a behozatalát engedélyezték, hogy be lehessen vizsgálni laborban.","shortLead":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai...","id":"20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a31b5a0-553c-4a54-8ecb-daa4e2027522","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","timestamp":"2021. március. 22. 16:48","title":"A két újabb vakcina közül csak az indiainak van már gyógyszer-alkalmazási engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést kínálnak cégeknek. Az elmúlt egy évben még nagyobb lett az amúgy is nagy üzlet.","shortLead":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést...","id":"20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6abd12-28eb-4d57-9d48-5c3a21f56541","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","timestamp":"2021. március. 21. 14:42","title":"A koronavírus is kellett hozzá, hogy egy ír testvérpár cége beelőzze a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","id":"20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5312d40-0307-4de2-87b0-dc35416efc26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","timestamp":"2021. március. 22. 06:06","title":"Újabb vezető német politikus került gyanúba az arcmaszk-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre, akit nem oltottak be.","shortLead":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre...","id":"20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a253500-f820-4641-af43-c7730fd7ce26","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","timestamp":"2021. március. 21. 21:18","title":"Egy ausztrál légitársaság vezetője már biztos benne, hogy nem lehet utazni védőoltás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak az allergiásoknál, hanem mindenkinél fokozza a pollen a Covid-fertőzés kockázatát. 31 ország adatainak összegzése alapján ezt állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Nemcsak az allergiásoknál, hanem mindenkinél fokozza a pollen a Covid-fertőzés kockázatát. 31 ország adatainak...","id":"202111_covidot_serkento_pollen_szivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41409018-d68f-489a-999e-42fa85c5a272","keywords":null,"link":"/360/202111_covidot_serkento_pollen_szivas","timestamp":"2021. március. 22. 16:00","title":"Itt a tavasz, jönnek a pollenek – és velük együtt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]