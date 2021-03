Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte jövő beleszaladt.","shortLead":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte...","id":"20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee45fe-0e6b-4aaf-8124-739c6bf775e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","timestamp":"2021. március. 26. 14:34","title":"Több tucat halottja van egy vonatbalesetnek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880fa1f1-7536-458e-a518-1631c408da36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán negyvenen keresték fel az ózdi sürgősségit, 17 embert már haza sem engedtek.","shortLead":"Szerdán negyvenen keresték fel az ózdi sürgősségit, 17 embert már haza sem engedtek.","id":"20210325_koronavirus_ozd_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880fa1f1-7536-458e-a518-1631c408da36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2147b055-e638-4043-a943-32b88a246326","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_koronavirus_ozd_korhaz","timestamp":"2021. március. 25. 20:17","title":"Olyan a helyzet most az ózdi kórházban a főigazgató szerint, mint amilyen tavaly Olaszországban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","shortLead":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","id":"20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd44e7-6571-413a-8128-0f53beeb9158","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","timestamp":"2021. március. 26. 14:03","title":"Folyékony lencse lesz a Xiaomi új telefonjában, forradalmasíthatja a mobilos fotózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának takarítására kiírt 300 milliárd forintos tendert. ","shortLead":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának...","id":"202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc41f523-8d63-4b18-85f4-4e2bd8073065","keywords":null,"link":"/360/202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Pintér Sándor emberei a kórházak takarításán is busás haszonra tehetnek szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos teljesítési idői, szintgörbék, tanácsok, az aktuális lezárásokról pedig értesítések könnyítik meg az útvonaltervezést, és azt is megnézhetjük az oldalon, hogy eddig hányan teljesítették a Kékkört összesen. ","shortLead":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos...","id":"20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54edb186-6316-4461-8151-8b7b810a9d2e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","timestamp":"2021. március. 26. 15:32","title":"Nekivágna valamelyik kéktúraútvonalnak? Hasznos tippeket nyújt ez az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időre kell készülni, de napközben 10 fok feletti csúcsok várhatóak, éjjel viszont még fagyhat.","shortLead":"Változékony időre kell készülni, de napközben 10 fok feletti csúcsok várhatóak, éjjel viszont még fagyhat.","id":"20210325_idojaras_hetvege_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1031a05e-740d-4947-8bac-5afce7dbe23c","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_idojaras_hetvege_tavasz","timestamp":"2021. március. 25. 16:53","title":"A hétvégére megérkezik a tavasz, szombaton akár 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tojást, lisztet, bort és egy kis kolbászt is adnak a felcsúti expolgármester cégei a Budapest Bank dolgozóinak, miközben a cég hamarosan összeolvad a Mészáros-féle MKB-val.","shortLead":"Tojást, lisztet, bort és egy kis kolbászt is adnak a felcsúti expolgármester cégei a Budapest Bank dolgozóinak...","id":"20210325_Meszaros_Lorinc_Budapest_Bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dbe02b-a786-4b33-8913-3200fd337fe3","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_Meszaros_Lorinc_Budapest_Bank","timestamp":"2021. március. 25. 17:47","title":"Mészáros Lőrinc ennivalóit kapják húsvétra a Budapest Bank dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akik maszkkal védekeznek a koronavírus ellen, többnyire enyhébben betegszenek meg, ha mégis megfertőződnek. Erre a több tanulmány által kimutatott hatásra szolgál új, egyébként kézenfekvő magyarázattal két amerikai kutató, ","shortLead":"Akik maszkkal védekeznek a koronavírus ellen, többnyire enyhébben betegszenek meg, ha mégis megfertőződnek. Erre a több...","id":"202112_a_maszk_meg_egy_haszna_leheletnyi_kulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbec7b19-753c-4bed-acaa-94807997a6f1","keywords":null,"link":"/360/202112_a_maszk_meg_egy_haszna_leheletnyi_kulonbseg","timestamp":"2021. március. 25. 13:00","title":"Kiderült, hogy van az arcmaszknak egy másik haszna is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]