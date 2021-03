Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai közbeszerzéseket sorra nyerő cég szerint a Digi megszerzése “jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs piacon bejelentett növekedési terveibe”.","shortLead":"Az informatikai közbeszerzéseket sorra nyerő cég szerint a Digi megszerzése “jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs...","id":"20210329_4ig_digi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee87175-5092-4480-b6aa-38bc2e4385c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210329_4ig_digi","timestamp":"2021. március. 29. 17:49","title":"A 4iG megveheti a Digit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb utazásokra az országon belül.","shortLead":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit...","id":"20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43abfad7-de7b-4911-be26-43f02c19b002","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","timestamp":"2021. március. 29. 05:21","title":"Feloldották a kijárási korlátozásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","shortLead":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","id":"20210330_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318bbf0a-69f5-44e5-965a-7d9bf6f34056","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 30. 05:10","title":"Van olyan helye az országnak, ahol akár 22 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik megkapták az oltást, vagy átestek a fertőzésen. A nem oltottak számára viszont nem sokat változik a helyzet egyelőre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik...","id":"20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6b807-8adc-4965-8f60-ce603ac6093b","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","timestamp":"2021. március. 28. 11:09","title":"Merkely: az oltottak szabadon mozoghatnak majd, a nem oltottak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e34680-59b2-4b4f-8569-51ea191fb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bajna és Héreg közötti szakaszon rendszeresen mentek át a záróvonalon a kanyarívet keresve a motorosok. ","shortLead":"A Bajna és Héreg közötti szakaszon rendszeresen mentek át a záróvonalon a kanyarívet keresve a motorosok. ","id":"20210329_idealis_iv_motoros_utszakasz_dorog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e34680-59b2-4b4f-8569-51ea191fb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4de5c-fcee-4129-b427-38b27e620a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_idealis_iv_motoros_utszakasz_dorog","timestamp":"2021. március. 29. 10:19","title":"Jó ötlet volt felfesteni az ideális ívet a motorosoknak az egyik legveszélyesebb útszakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A teljesen üres Szent Péter téren tartotta meg virágvasárnapi beszédét Ferenc pápa, aki szerint tavaly nagyobb volt a sok, most több a megpróbáltatás.","shortLead":"A teljesen üres Szent Péter téren tartotta meg virágvasárnapi beszédét Ferenc pápa, aki szerint tavaly nagyobb volt...","id":"20210328_A_jarvany_gazdasagi_hatasairol_is_beszelt_a_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6bd2c-b2cf-4798-b708-ae84756eedc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_A_jarvany_gazdasagi_hatasairol_is_beszelt_a_papa","timestamp":"2021. március. 28. 15:40","title":"A járvány gazdasági hatásairól is beszélt a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) várhatóan a héten teszi közzé a koronavírus eredetéről készített jelentését Kínában. Az AP hírügynökség most ebből közölt néhány részletet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) várhatóan a héten teszi közzé a koronavírus eredetéről készített jelentését...","id":"20210329_koronavirus_terjedes_jarvany_denever_ember_who_egeszegugyi_vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04eae5-9292-4d1d-a856-91c01018720f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_terjedes_jarvany_denever_ember_who_egeszegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2021. március. 29. 14:07","title":"Közvetítő fajon át terjedhetett a koronavírus denevérről emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de26dff5-1c29-43c2-889b-806c7f144009","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A NAV 3.0, illetve az elektronikus számlázóplatformok megjelenése könnyebbséget jelent a számla-adminisztrációban és az adatszolgáltatásban. Első ránézésre úgy tűnik, hogy a könyvelők munkáját is kiváltják ezek a megoldások. Ez azonban csak részben igaz: továbbra is szükség van rájuk.","shortLead":"A NAV 3.0, illetve az elektronikus számlázóplatformok megjelenése könnyebbséget jelent a számla-adminisztrációban és...","id":"20210325_Szamlazas_pandemia_idejen_szamlazz_hu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de26dff5-1c29-43c2-889b-806c7f144009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7efb5c-3a0c-4242-891b-19bd03dd3ba5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210325_Szamlazas_pandemia_idejen_szamlazz_hu","timestamp":"2021. március. 29. 07:30","title":"Számlázás pandémia idején: ezekre mindenképpen szüksége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]