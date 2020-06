Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek között. Az ingyenesen letölthető sablonokból 3D-s nyomtatóval készíthet magának mindenki hasznos kiegészítőt.","shortLead":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek...","id":"20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee454dba-52c0-4fde-908c-6b7521b15fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 01. 11:03","title":"A Miele feltette a netre a terveket, hogy bárki nyomtathasson magának a háztartásban hasznos eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fa46b-9572-496c-bbcd-88b0af32e6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több mint 30 éves veterán kisautóval eddig alig több mint 3 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a több mint 30 éves veterán kisautóval eddig alig több mint 3 ezer kilométert tettek meg.","id":"20200601_szinte_bejaratosan_uj_trabantot_arulnak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516fa46b-9572-496c-bbcd-88b0af32e6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d57cee-71c1-4166-b757-bc2e8c2ee2f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_szinte_bejaratosan_uj_trabantot_arulnak_Budapesten","timestamp":"2020. június. 01. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új Trabantot árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap és hétfőn még többfelé kell záporra, zivatarra és viharos szélre számítani.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn még többfelé kell záporra, zivatarra és viharos szélre számítani.","id":"20200531_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470208f-334b-4b7f-9edd-8d13971e6c33","keywords":null,"link":"/elet/20200531_idojaras","timestamp":"2020. május. 31. 15:58","title":"Érkezik a nyár: akár 30 fok is lehet jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","shortLead":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","id":"20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1738d916-1347-4b04-b083-985f4a42508d","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","timestamp":"2020. május. 31. 10:44","title":"Több mint 405 ezer koronavírus-fertőzöttről tudni Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felméréséből.","shortLead":"Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS...","id":"20200601_Kina_mar_keszen_allna_ismet_ellatni_a_vilagot_aruval_de_a_vilag_meg_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f71af-07a1-4c95-8dc4-56d6f47aab99","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_Kina_mar_keszen_allna_ismet_ellatni_a_vilagot_aruval_de_a_vilag_meg_var","timestamp":"2020. június. 01. 08:35","title":"Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ még vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d36a5e0-3fad-4d58-b563-160837b78fcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap történt a baleset a 83-as számú főút 54. kilométerszelvényében.","shortLead":"Vasárnap történt a baleset a 83-as számú főút 54. kilométerszelvényében.","id":"20200601_Tetnel_lett_a_nedves_ut_egyik_aldozata_egy_Ford_Mustang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d36a5e0-3fad-4d58-b563-160837b78fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35e56c-5857-4de5-88fb-f0ca4bebc8d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Tetnel_lett_a_nedves_ut_egyik_aldozata_egy_Ford_Mustang","timestamp":"2020. június. 01. 08:08","title":"Tétnél lett a nedves út egyik áldozata egy Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell siratni, hanem a meglévőt naggyá és sikeressé építeni. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell...","id":"20200531_Gyurcsany_Trianon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102b6f7-177a-494d-abcf-405e7e883de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Gyurcsany_Trianon","timestamp":"2020. május. 31. 18:42","title":"Gyurcsány: A magyar politika fókusza nem lehet tovább a trianoni gyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf7bfaf-aa29-43e6-b4de-e70036d81c63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan életbe lép az új vasúti menetrend, amiben jó néhány eddigi járatot rikítanak, vagy leállítanak. Mindezt ráadásul a közlési határidőn belül jelentették be. ","shortLead":"Hamarosan életbe lép az új vasúti menetrend, amiben jó néhány eddigi járatot rikítanak, vagy leállítanak. Mindezt...","id":"20200531_A_jarvanyra_hivatkozva_megszunik_sok_vasuti_jarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf7bfaf-aa29-43e6-b4de-e70036d81c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e9bfab-5eda-4c18-ab48-6cccbbd2f970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_A_jarvanyra_hivatkozva_megszunik_sok_vasuti_jarat","timestamp":"2020. május. 31. 20:40","title":"A járványra hivatkozva gyorsan meg is szüntetnek jó néhány vasúti járatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]