Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","shortLead":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","id":"20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4922744-c323-46d2-8404-d6c9102b4a67","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","timestamp":"2021. március. 31. 15:47","title":"10 orosz repülő miatt is riasztották a NATO gépeit hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","shortLead":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","id":"20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72215380-1361-40a8-9b53-5a5f7ed83d76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","timestamp":"2021. március. 31. 16:03","title":"85 millió éve élt húsevő dinoszaurusz koponyájára bukkantak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony fizetésre panaszkodtak. \r

","shortLead":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony...","id":"20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83403d99-404f-4416-bb96-61ecd1a71a83","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","timestamp":"2021. március. 31. 14:17","title":"A londoni tőzsdére lépve azonnal bezuhant az Amazon ételfutárcégének részvényárfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070c5e45-f0bf-4665-b4b9-649a1c4da078","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tihanyban és Zamárdiban több mint egymillió forint a négyzetméterenkénti ár.","shortLead":"Tihanyban és Zamárdiban több mint egymillió forint a négyzetméterenkénti ár.","id":"20210401_Ingatlan_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=070c5e45-f0bf-4665-b4b9-649a1c4da078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ec0f5-714d-495d-938a-95fd48580f93","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210401_Ingatlan_Balaton","timestamp":"2021. április. 01. 05:59","title":"Meredeken nőnek az ingatlanárak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna Császármetszések növekvő trendje a világban és Magyarországon című tanulmányából. ","shortLead":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna...","id":"202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d259d15-f204-415f-ba4d-50f57db2c316","keywords":null,"link":"/360/202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","timestamp":"2021. március. 30. 13:00","title":"Egyre gyakoribb a császármetszés a világon, Magyarországon különösen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A jogi környezet lehetővé tenné, hogy az egészségügyi dolgozók névvel-arccal vállalják a nyilatkozatukat, és emiatt semmilyen hátrány nem érhetné őket. A legtöbb forrásunk viszont csak név nélkül hajlandó beszélni, mert retteg, hogy utánanyúlnak. ","shortLead":"A jogi környezet lehetővé tenné, hogy az egészségügyi dolgozók névvel-arccal vállalják a nyilatkozatukat, és emiatt...","id":"20210331_Miert_van_szajzar_az_egeszsegugyi_dolgozokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658d96cc-1374-4198-abd1-aacbbef6bf0b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Miert_van_szajzar_az_egeszsegugyi_dolgozokon","timestamp":"2021. március. 31. 17:28","title":"Miért van szájzár az egészségügyi dolgozókon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","shortLead":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","id":"20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7840546-98a2-410f-af39-41f1be65eb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","timestamp":"2021. március. 31. 09:36","title":"Kis méretű, sportos SUV-val bővül a Volkswagen palettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]