[{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egész Németországban a 60 éven felüliekre korlátozzák az új típusú koronavírus okozta Covid–19-betegség elleni AstraZeneca-féle védőoltás használatát. A döntést Angela Merkel német kancellár jelentette be.","shortLead":"Egész Németországban a 60 éven felüliekre korlátozzák az új típusú koronavírus okozta Covid–19-betegség elleni...","id":"20210331_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany_nemetorszag_stiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7806ee2-158a-4401-b41a-38370eda53d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany_nemetorszag_stiko","timestamp":"2021. március. 31. 08:18","title":"Nem oltanak be AstraZeneca-vakcinával 60 évesnél fiatalabbakat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","shortLead":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","id":"20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785ab650-8356-4b17-83f6-0eee13392e35","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","timestamp":"2021. április. 01. 11:38","title":"Több mint ezerszer zaklatta telefonon volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló esemény történt a Csangcsunt Sencsennel összekötő autópályán.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló...","id":"20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e15df1-1f0c-48e6-b9f5-5ce441f28c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","timestamp":"2021. március. 30. 14:27","title":"Evergreen-konténer blokkolt egy autópályát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8096dc-db47-4546-bdfc-5e7bb7783687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények lennének.","shortLead":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények...","id":"20210331_arcmaszk_fereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8096dc-db47-4546-bdfc-5e7bb7783687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45d78cf-0144-4332-8058-2239a1c90261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_arcmaszk_fereg","timestamp":"2021. március. 31. 08:42","title":"Most épp az terjed az arcmaszkokról, hogy férgek vannak bennük – de ez sem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig elvinni.","shortLead":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig...","id":"20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a72510-9c65-4d57-af43-4bb482e1a779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","timestamp":"2021. március. 31. 17:03","title":"Új űrrepülőgépet készített a Virgin Galactic, mintha a Csillagok háborújából lépett volna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2943c686-246c-491a-9f9f-0763e41e3988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többféle módon lehet támogatni a mozit, lehet borcsomagot, illetve bérletet is venni.","shortLead":"Többféle módon lehet támogatni a mozit, lehet borcsomagot, illetve bérletet is venni.","id":"20210330_bem_mozi_tamogatas_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2943c686-246c-491a-9f9f-0763e41e3988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7002d628-767d-46ab-a5ac-de7417caced9","keywords":null,"link":"/kultura/20210330_bem_mozi_tamogatas_akcio","timestamp":"2021. március. 30. 16:07","title":"Segítséget kér a Bem mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a707ad-774b-4fd6-b156-d89181db503c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lakcímnyilvántartásból kivonjuk a Kubatov-listát, és máris megvan, hogy ki szavazhat az előválasztáson – erre jött rá a Duma Aktuál. A részvételhez alá kell írni egy értéknyilatkozatot is, ez pedig olyan lesz a fideszeseknek, mint a vámpírnak a fokhagyma. De miért hasonlít az egész egy vízóraleolvasáshoz? ","shortLead":"A lakcímnyilvántartásból kivonjuk a Kubatov-listát, és máris megvan, hogy ki szavazhat az előválasztáson – erre jött rá...","id":"20210331_Duma_Aktual_Elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a707ad-774b-4fd6-b156-d89181db503c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a4e69f-c403-474e-bc1a-d353080a6084","keywords":null,"link":"/360/20210331_Duma_Aktual_Elovalasztas","timestamp":"2021. március. 31. 19:00","title":"Duma Aktuál az előválasztásról: Parizer Peti és kisgatyás András helyett nyuszit és rókát! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet, hogy a tavalyi árakat a hirtelen jött igény is felverte.","shortLead":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet...","id":"20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954a44a-c7c7-4e97-8af0-ebbb72769078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 31. 10:45","title":"G7.hu: Magyarország olcsóbban vett lélegeztetőgépeket az EU-nak, mint saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]