[{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","shortLead":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","id":"20210402_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc66eaa-2b2a-4c93-8ee3-1ebbcd09712f","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 02. 14:41","title":"Viharral és széllel kezdődik a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két magas rangú kormányzati tisztviselő a Reuters tudósítójának.","shortLead":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két...","id":"20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5996a57b-6cba-4a89-881e-a7dee7be058b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","timestamp":"2021. április. 01. 16:55","title":"India egymilliárd dollárral csábítja a chipgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. 