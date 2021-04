Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt újabb eset után vizsgálják, van-e kapcsolat az oltás és a vérrögképződés után.","shortLead":"Öt újabb eset után vizsgálják, van-e kapcsolat az oltás és a vérrögképződés után.","id":"20210402_Hollandiaban_AstraZeneca_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6687a03-f330-4938-a0b0-a434961a787e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_Hollandiaban_AstraZeneca_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 02. 18:54","title":"Újra felfüggesztik Hollandiában a 60 éven alattiak AstraZeneca-vakcinával történő oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","shortLead":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","id":"20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a08d6-cac5-49eb-bce6-ccddfe37c408","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","timestamp":"2021. április. 03. 12:40","title":"Ollóval szurkáltak meg egy férfit Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történt, és mi következik ebből? Az Economist szerkesztőségi vezércikkében a rossz lépéseket sorra véve tesz javaslatot az Európai Uniónak és tagállamainak.","shortLead":"Mi történt, és mi következik ebből? Az Economist szerkesztőségi vezércikkében a rossz lépéseket sorra véve tesz...","id":"20210402_Economist_jarvany_europai_unio_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd2e4cf-447a-452a-93d0-26378630b13a","keywords":null,"link":"/360/20210402_Economist_jarvany_europai_unio_lapszemle","timestamp":"2021. április. 02. 09:40","title":"Economist: Így kezelte félre az EU a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa vezetői nacionalistái egymás közt: Orbán, Salvini és Morawiecki az egységgel próbálkoznak az Európai Parlamentben, de sok minden választja el őket. Így vezeti fel helyzetértékelését a csütörtöki hármas találkozóról az első számú német jobboldali lap.","shortLead":"Európa vezetői nacionalistái egymás közt: Orbán, Salvini és Morawiecki az egységgel próbálkoznak az Európai...","id":"20210403_Frankfurter_Allgemeine_orban_Salvini_Morawiecki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4af5a88-5a91-4914-9d7b-61ad8e18e430","keywords":null,"link":"/360/20210403_Frankfurter_Allgemeine_orban_Salvini_Morawiecki","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"FAZ: Orbán, Salvini és Morawiecki dicsérték egymást, de többre nem jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület, amelyet nem lehet újjá varázsolni.","shortLead":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület...","id":"202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fd3c97-c9bb-44e9-be39-efd2ad013de3","keywords":null,"link":"/360/202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","timestamp":"2021. április. 03. 16:00","title":"Nincs az a romhalmaz, amit nem varázsol modern épületté a francia sztárépítészpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","shortLead":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","id":"20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac70b73f-9963-44dd-8ce2-27632a86e7b3","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","timestamp":"2021. április. 03. 20:05","title":"Azt hitték, szabad a vásár, összefestettek egy félmillió dolláros műalkotást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is támogatta, hogy hamarabb juthassanak több vakcinához azok az országok, amelyek az EU szerint a legrosszabb helyzetben vannak. ","shortLead":"Magyarország is támogatta, hogy hamarabb juthassanak több vakcinához azok az országok, amelyek az EU szerint...","id":"20210402_ez_vakcina_szolidaritas_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c97498-bea5-460d-b06a-d33eea9680c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_ez_vakcina_szolidaritas_pfizer","timestamp":"2021. április. 02. 08:31","title":"2,85 millió adag Pfizer vakcinát oszt szét az EU a leginkább rászoruló uniós országok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Balaton felé vezető oldalán nagy a torlódás, arra kérik az autósokat, hogy aki tudja, kerüljön.","shortLead":"Az autópálya Balaton felé vezető oldalán nagy a torlódás, arra kérik az autósokat, hogy aki tudja, kerüljön.","id":"20210402_baleset_m7_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9178602a-9742-4a59-ae0d-2954180eb210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_baleset_m7_autopalya","timestamp":"2021. április. 02. 14:18","title":"Négyes baleset miatt nagy a torlódás az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]