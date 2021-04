Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Változtatott az amerikai járványügyi központ a szabályokon: akik már megkapták az immunitáshoz szükséges oltást, mostantól szabadon utazhatnak az országon belül. Azt azért hozzátették, hogy az alacsony kockázat ellenére sem jó ötlet utazni.","shortLead":"Változtatott az amerikai járványügyi központ a szabályokon: akik már megkapták az immunitáshoz szükséges oltást...","id":"20210402_usa_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fc2f52-2d6c-45f9-acd8-fd2b31f6d2d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_usa_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 21:08","title":"Teszt vagy karantén nélkül is utazhatnak azok az amerikaiak, akik már megkapták az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","shortLead":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","id":"20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4357a-0c0c-452b-82bc-83eb6ca28b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","timestamp":"2021. április. 03. 17:53","title":"Megszűnt a dugó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","shortLead":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","id":"20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8638bd59-641f-49a5-807e-b449e02521c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","timestamp":"2021. április. 04. 10:54","title":"Külsőségekben erős az új BMW X6 egyik első tuningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány döntése értelmében mostantól csak a Johson&Johnson oltóanyagát fogják előállítani abban a baltimore-i gyógyszergyárban, ahol egy hiba miatt 15 millió adag vakcina ment a kukába.","shortLead":"Az amerikai kormány döntése értelmében mostantól csak a Johson&Johnson oltóanyagát fogják előállítani abban...","id":"20210404_usa_koronavirus_vakcina_gyar_astrazeneca_Johnson__Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7814699e-7c8d-4edb-85f3-85f941b96e20","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_usa_koronavirus_vakcina_gyar_astrazeneca_Johnson__Johnson","timestamp":"2021. április. 04. 08:45","title":"Nem gyártanak több AstraZenecát a baltimore-i gyárban, ahol tönkretettek 15 millió vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig tud járni, ügyvédei szerint nem kap megfelelő orvosi ellátást. ","shortLead":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig...","id":"20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb60f3-e251-4e4c-a531-ab446ec40cc2","keywords":null,"link":"/360/20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 02. 16:35","title":"Nehéz sors vár Navalnijra az egyik leghírhedtebb orosz munkatáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt újabb eset után vizsgálják, van-e kapcsolat az oltás és a vérrögképződés után.","shortLead":"Öt újabb eset után vizsgálják, van-e kapcsolat az oltás és a vérrögképződés után.","id":"20210402_Hollandiaban_AstraZeneca_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6687a03-f330-4938-a0b0-a434961a787e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_Hollandiaban_AstraZeneca_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 02. 18:54","title":"Újra felfüggesztik Hollandiában a 60 éven alattiak AstraZeneca-vakcinával történő oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","shortLead":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","id":"20210402_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc66eaa-2b2a-4c93-8ee3-1ebbcd09712f","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 02. 14:41","title":"Viharral és széllel kezdődik a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d3613-8e55-40b3-b9ae-8d32668cd485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványt kísérő lezárások a háztartások vízfogyasztására is hatással vannak, és ezt érdemes megfontolniuk a közműveknek is – derül ki egy kelet-angliai kutatásból.","shortLead":"A koronavírus-járványt kísérő lezárások a háztartások vízfogyasztására is hatással vannak, és ezt érdemes megfontolniuk...","id":"20210403_kelet_angliai_felmeres_koronavirus_jarvany_lezarasok_vizfogyasztas_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434d3613-8e55-40b3-b9ae-8d32668cd485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073dce-efec-4943-8528-3aad77483591","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_kelet_angliai_felmeres_koronavirus_jarvany_lezarasok_vizfogyasztas_kutatas","timestamp":"2021. április. 03. 08:03","title":"Többet, másképp: változik a vízfogyasztás a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]