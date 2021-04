Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak – kiskamasz kortól egészen idős korig hatnak ránk. Habár számos helyen olvashatunk már ezekről a változásokról, vajon valóban tisztában vagyunk vele, mi miért történik a testünkben? ","shortLead":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak –...","id":"remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a51c17-90e5-4eef-88b3-634e28564404","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","timestamp":"2021. április. 09. 07:30","title":"Menopauza, korai klimax, perimenopauza: tegyünk rendet a fejekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt: a filmben idézett szakértők szerint az alkotás ugyan a műtermében született, de a mester csak „közreműködött” az elkészítésében.","shortLead":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt...","id":"20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bd3991-924c-47c0-957b-3e34a6a2ae83","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","timestamp":"2021. április. 08. 13:09","title":"Diplomáciai feszültséget okozott, hogy talán nem is Da Vinci festette a világ legdrágább képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak egymással sem konzultálhatnak, az egészségügy leterheltsége pedig nemcsak a koronavírus miatt okozhat hatalmas károkat, hanem azért is, mert még legalább ugyanennyi ember meghalhat, akinek a más betegségével nem tudnak foglalkozni – mondta Kunetz Zsombor.","shortLead":"A kórházak egymással sem konzultálhatnak, az egészségügy leterheltsége pedig nemcsak a koronavírus miatt okozhat...","id":"20210407_Kunetz_Zsombor_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1058e7-c79b-47b1-a00f-ed8c9cec531e","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Kunetz_Zsombor_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 07. 18:09","title":"Kunetz Zsombor Csernobilhoz hasonlította a tájékoztatást a kórházi állapotokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","shortLead":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","id":"20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0d377-c0f0-4167-8f3a-84786c23fa76","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2021. április. 09. 08:59","title":"A főpolgármesteri hivatal nem érti, honnan vette Gulyás, hogy több a hajléktalan Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","shortLead":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","id":"20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b9f119-6d9c-425f-9c82-fa0fd50aca85","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","timestamp":"2021. április. 08. 13:26","title":"Gulyás: Petry álláspontja a migrációról visszafogott, európai, kulturált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu felszínéről gyűjtött mintákkal tér majd vissza a Földre.","shortLead":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu...","id":"20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b17c-33b6-4dc5-acdb-198b5695efe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","timestamp":"2021. április. 08. 20:03","title":"Búcsút vesz a NASA űrszondája a 321 millió kilométerre lévő aszteroidától, lassan elindul a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyes szolgáltatók már a következő hetekre is be vannak táblázva, másoknál azonban továbbra is szünetel a bevételszerzés lehetősége.","shortLead":"Egyes szolgáltatók már a következő hetekre is be vannak táblázva, másoknál azonban továbbra is szünetel...","id":"20210409_fodraszok_fotosok_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4ec123-45a1-402f-813e-b4cc356ce8b9","keywords":null,"link":"/kkv/20210409_fodraszok_fotosok_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 09. 07:40","title":"A fodrászok többsége megmenekült az újranyitással, de a fotósok még mindig bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11846b76-702b-477f-aaa9-5fde9812f764","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg a Donyec-medencei demarkációs vonalnál provokálja Oroszországot.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg a Donyec-medencei demarkációs vonalnál provokálja Oroszországot.","id":"20210408_Ukrajna_Oroszorszag_katonai_tabor_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11846b76-702b-477f-aaa9-5fde9812f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b90b24-4cfb-4e35-bf30-3a1212c2bec1","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Ukrajna_Oroszorszag_katonai_tabor_hatar","timestamp":"2021. április. 08. 18:27","title":"Hatalmas katonai tábort épít Oroszország az ukrán határnál, állítják orosz függetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]