[{"available":true,"c_guid":"34474bf2-19f2-4141-b939-a12ccbd21180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, igencsak ellenállóvá tett androidos telefonnak van egy különlegessége: infravörös éjszakai látást építettek bele.","shortLead":"Az alábbi, igencsak ellenállóvá tett androidos telefonnak van egy különlegessége: infravörös éjszakai látást építettek...","id":"20210406_doogee_s96_pro_infravoros_ejjellato_kamera_telefonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34474bf2-19f2-4141-b939-a12ccbd21180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32003d23-57dc-4cb9-b515-8d2c6d0c119a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_doogee_s96_pro_infravoros_ejjellato_kamera_telefonban","timestamp":"2021. április. 06. 12:03","title":"Ilyen éjjellátó telefon után csak vágyakozhatnak az iPhone-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem bármilyen koncert vagy parti csak a képzeletünkben létezhet. Egy holland kisvárosban mégis megvalósult ez az utópia – igaz, csak egy társadalmi kísérlet erejéig. Nincs maszk, nincs távolságtartás: a hollandok úgy táncolnak, mintha a korona már a múlté lenne. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem...","id":"20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750cf35-b467-4055-911d-693bd9dd6fc0","keywords":null,"link":"/elet/20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","timestamp":"2021. április. 06. 10:51","title":"Társadalmi kísérlet Hollandiában: úgy buliztak, mintha nem lenne koronavírus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum szerint az áprilisi hidegek miatt ez a szám nem tekinthető véglegesnek.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum szerint az áprilisi hidegek miatt ez a szám nem tekinthető véglegesnek.","id":"20210407_fagyhalal_kihules_tel_magyar_szocialis_forum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d9d2e0-47cb-41a1-8324-5e5f0e42992f","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_fagyhalal_kihules_tel_magyar_szocialis_forum","timestamp":"2021. április. 07. 07:18","title":"147 halálos áldozata volt a téli hidegnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen...","id":"20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d3948-5747-49d2-8e36-29742a727244","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]