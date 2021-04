Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"919cfad6-6f06-413d-8c75-e02f429cad67","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Andrássy- és a Zichy-rezidenciát is megszerezte a NER, az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelőbe vitték ki az állami tulajdont. Megmutatjuk, miért és mire kell nekik.","shortLead":"Az Andrássy- és a Zichy-rezidenciát is megszerezte a NER, az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelőbe vitték ki...","id":"202114__andrassypalota__kiralyi_vizitek__ujrakezdesek__magyar_narancsosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=919cfad6-6f06-413d-8c75-e02f429cad67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc50abcd-f879-40dc-94cf-8a4c795308d4","keywords":null,"link":"/360/202114__andrassypalota__kiralyi_vizitek__ujrakezdesek__magyar_narancsosok","timestamp":"2021. április. 10. 13:30","title":"Szólt a rock, gyártottak kézifegyvert, most Demeter Szilárd dönt az Andrássy-palota sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vörös szőnyegén, ha a járvány miatt a fotósok kedvenc eseményét, a bevonulást nem törölték volna el. ","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti...","id":"20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead56209-1744-4576-9d9e-3dff92ddd1a8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:38","title":"Bár vörös szőnyeg nem volt, Vanessa Kirby így is ragyogott a BAFTA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami egy agy-számítógép interfészen dolgozik. A jelek szerint nem hiába.","shortLead":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami...","id":"20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74999be0-7c6c-40e0-ac90-75da9319acc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","timestamp":"2021. április. 12. 08:03","title":"Videót mutattak be Elon Muskék majmáról, amelyik gondolatokkal videojátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek Magyarországon.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek...","id":"20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ae86ee-9faa-4ff4-9690-70f20c9b49a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 12:20","title":"Merkely: 5 millió embert kell beoltani, hogy a járvány ne térjen vissza szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van arra jogi lehetősége, hogy otthon tartsák a gyerekeket.



","shortLead":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van...","id":"20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c542ce81-75e3-4ea3-939f-9e7fa46c7b30","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","timestamp":"2021. április. 12. 08:53","title":"Szülői Hang: „Várjuk a nyitást, de nem bármilyen áron”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","shortLead":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","id":"20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9502a1c4-0f97-4e08-8a6f-5f7be6722710","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","timestamp":"2021. április. 12. 07:26","title":"A részben általa tervezett Land Rover viszi utolsó útján Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","shortLead":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","id":"20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0db127-bf84-41be-b60b-5fc39f1dacfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","timestamp":"2021. április. 12. 11:21","title":"Pénzt kér a megölt tüntetők családjától a holttestek visszaszolgáltatásáért a mianmari hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki zárt térben, csak kerthelyiségben, ha rendelkeznek ilyennel - erről döntött a koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb.","shortLead":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki...","id":"20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468fc94b-bd0b-4ff0-94fd-8dd5f2437d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","timestamp":"2021. április. 10. 18:58","title":"Kinyitnak a szerb plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]