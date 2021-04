Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","shortLead":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","id":"20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da33cc-2ab7-449f-b5c7-d2247b0c72a4","keywords":null,"link":"/sport/20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","timestamp":"2021. április. 13. 09:38","title":"Jövő csütörtökig lehet visszaváltani a foci-Eb-re szóló jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlovákiában előkerült egy hitelesnek mondott állambiztonsági dokumentum, amely szerint Andrej Babis a kommunizmusban ügynök volt. A cseh miniszterelnökről évek óta állítják ezt, ő következetesen tagad.","shortLead":"Szlovákiában előkerült egy hitelesnek mondott állambiztonsági dokumentum, amely szerint Andrej Babis a kommunizmusban...","id":"20210413_andrej_babis_der_spiegel_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077a73f1-2c3f-4aad-8ed1-bbfea399bc8d","keywords":null,"link":"/360/20210413_andrej_babis_der_spiegel_lapszemle","timestamp":"2021. április. 13. 08:20","title":"Der Spiegel: A cseh kormányfő újabb ügynökváddal és a bukással néz szembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony szerint elég egy levelet küldeni ahhoz a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, hogy ne legyen világbajnokság.","shortLead":"Karácsony szerint elég egy levelet küldeni ahhoz a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, hogy ne legyen világbajnokság.","id":"20210412_karacsony_atletikai_vilagbajnoksag_diakvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30be0f13-7fe8-46ab-a540-e03d606e0e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_karacsony_atletikai_vilagbajnoksag_diakvaros","timestamp":"2021. április. 12. 19:51","title":"Karácsony: Lemondhat az atlétikai világbajnokságról Budapest, ha nem épül meg a Diákváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","shortLead":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","id":"20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652ee8e-35ed-483a-a4b3-652a9b475b32","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","timestamp":"2021. április. 14. 10:36","title":"Újra összeállnak a Vészhelyzet sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő grafikával a Google.","shortLead":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő...","id":"20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03bc91-e9ff-4b5f-ae12-f640e0c8a1ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","timestamp":"2021. április. 14. 11:33","title":"Miért van éppen ma Johannes Gutenberg a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán elektromos hajtású változatát. ","shortLead":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán...","id":"20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2391622-d959-4e36-af59-9d1212be091b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","timestamp":"2021. április. 14. 06:41","title":"Amperek, buli, Manta: vezettük az új Opel Mokka-e villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Logikusnak tűnő magyarázattal állt elő a magyar kormánysajtóban kérdéseiért megtámadott Franziska Tschinderle szerzőtársa, miért kreált ekkora botrányt a Fidesz egy újságírói megkeresésből. A néppárti kiválás miatt ideges a magyar kormánypárt – állítja Siobhan Geets.","shortLead":"Logikusnak tűnő magyarázattal állt elő a magyar kormánysajtóban kérdéseiért megtámadott Franziska Tschinderle...","id":"20210413_Profil_A_Fidesz_stresszel_es_a_szelsojobbnak_udvarol_a_sajtotamadasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6383462-8eb7-442c-bc34-1875d3fb0681","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Profil_A_Fidesz_stresszel_es_a_szelsojobbnak_udvarol_a_sajtotamadasokkal","timestamp":"2021. április. 13. 11:25","title":"\"Csak Magyarországon uszítanak egy egész armadát a hatalom ellenségeire\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]