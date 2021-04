Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a lettek is felfüggesztették, később azonban újraindították az oltóanyag használatát.","shortLead":"Korábban a lettek is felfüggesztették, később azonban újraindították az oltóanyag használatát.","id":"20210415_astrazeneca_vakcina_dania_lettorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec6249-6b2c-4b19-b795-250772000ef6","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_astrazeneca_vakcina_dania_lettorszag","timestamp":"2021. április. 15. 05:47","title":"Átvenné a dán AstraZeneca-készletet Lettország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros és a kínai Fudan Egyetem a Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínén, az Indexre írt hosszú publicisztikát Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. ","shortLead":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros...","id":"20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f69a88-ee8a-4e97-9f07-3e63b1c0b6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","timestamp":"2021. április. 15. 12:21","title":"Fürjes Balázs: A Fudan Egyetem budapesti campusa nem a Diákváros helyett épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","shortLead":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","id":"20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7dda51-9ded-4fef-af38-fc8ec6ee1d07","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","timestamp":"2021. április. 14. 11:48","title":"Látványos videón, ahogy egy nap alatt belepi a hó Eplényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ nagyhatalmai közül valójában senki nem szeretné? Ken Follett a következő regényéről beszélt egy sajtótájékoztatón, amelyen a hvg.hu is jelen volt.","shortLead":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ...","id":"20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896bdf1-d1f6-4a43-bb4a-8d9551210c94","keywords":null,"link":"/elet/20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","timestamp":"2021. április. 15. 16:47","title":"Ken Follett: Putyin jobban tenné, ha elolvasná a következő könyvemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84","c_author":"Fliegauf Bence","category":"360","description":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","shortLead":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","id":"20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001385f8-659c-42d7-9519-ca4f35c0b510","keywords":null,"link":"/360/20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","timestamp":"2021. április. 14. 15:00","title":"Fliegauf Bence: Amikor felveri a gaz a társadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","shortLead":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","id":"20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb9f012-2499-41c0-94b4-2d4782d7e8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","timestamp":"2021. április. 14. 11:25","title":"Liszteszsákokban szállított egy férfi kutyakölyköket és egy kecskét, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkálatok idén kezdődnek. A gyár a tervek szerint évente legalább száz katonai járművet fog készíteni.","shortLead":"A munkálatok idén kezdődnek. A gyár a tervek szerint évente legalább száz katonai járművet fog készíteni.","id":"20210415_hadiipar_gyar_kaposvar_katonai_jarmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a316eb47-b397-4555-b92d-97efbadc814b","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_hadiipar_gyar_kaposvar_katonai_jarmu","timestamp":"2021. április. 15. 20:31","title":"Hadiipari gyárat építenek Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0d8cd3-d2ed-4972-a70a-0798f625f947","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Ab már februárban úgy határozott, hogy a gyermeket megilleti a jog, hogy iskolai tanulmányait akkor kezdje meg, amikor iskolaérettnek tekinthető.","shortLead":"Az Ab már februárban úgy határozott, hogy a gyermeket megilleti a jog, hogy iskolai tanulmányait akkor kezdje meg...","id":"20210415_Alkotmanybirosag_sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_beiskolazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c0d8cd3-d2ed-4972-a70a-0798f625f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b19ae5-21b9-41b4-a699-ffde49672d41","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Alkotmanybirosag_sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_beiskolazasat","timestamp":"2021. április. 15. 12:11","title":"Kimondta az Alkotmánybíróság, hogy rendezni kell a sajátos nevelési igényű gyerekek beiskolázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]