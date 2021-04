Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak személyes adatokat gyűjteni.","shortLead":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak...","id":"20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a921ab-01e5-4223-863f-491a01e1db44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","timestamp":"2021. április. 15. 18:33","title":"Legyen óvatos, csalók új módszerrel próbálnak adatokat gyűjteni a magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag használatát március 11-én függesztették fel, mert az oltás után többen meghaltak. ","shortLead":"Az oltóanyag használatát március 11-én függesztették fel, mert az oltás után többen meghaltak. ","id":"20210416_Norvegia_AstraZeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ecf3a-d1fc-48d9-be4e-e4a5846d8256","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Norvegia_AstraZeneca","timestamp":"2021. április. 16. 14:58","title":"Norvégia elhalasztja a végső döntést az AstraZeneca-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja a szerződését. Ideje kiszámolni, ki hogyan tervezi a működést a járvány utáni új világban.","shortLead":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja...","id":"202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9afde1-d693-4e6e-a802-accff91b0067","keywords":null,"link":"/360/202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","timestamp":"2021. április. 16. 15:00","title":"Home office vagy bejárás? Mi lesz az irodával a válság után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c27afc-e954-48f1-aad6-96816c20e545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt járta körül, miért hal meg sok kisgyerek Brazíliában a Covid–19 miatt.","shortLead":"A BBC azt járta körül, miért hal meg sok kisgyerek Brazíliában a Covid–19 miatt.","id":"20210416_brazilia_koronavirus_gyerek_sokszervi_gyulladas_covid19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7c27afc-e954-48f1-aad6-96816c20e545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e66f6-7760-4c34-a9eb-1d8051217bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_brazilia_koronavirus_gyerek_sokszervi_gyulladas_covid19","timestamp":"2021. április. 16. 17:30","title":"Egy brazil család tragédiáján keresztül mutatták be, hogy sok kisgyerek hal meg koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság 2022-ben ismét megvizsgálja Bene László ügyét.","shortLead":"A bíróság 2022-ben ismét megvizsgálja Bene László ügyét.","id":"20210415_skala_gyilkossag_eletfogytiglan_bene_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b03624-f90a-4a47-b6b5-7dbe9b9fb584","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_skala_gyilkossag_eletfogytiglan_bene_laszlo","timestamp":"2021. április. 15. 17:55","title":"Döntöttek, börtönben marad a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831f39c-a273-4a15-838f-a4740cb78717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán elpusztították őket.","shortLead":"A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán...","id":"20210416_embrio_majom_sejtek_ossejt_kimera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8831f39c-a273-4a15-838f-a4740cb78717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397c38f1-8e77-42ca-b929-c3535494a06d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_embrio_majom_sejtek_ossejt_kimera","timestamp":"2021. április. 16. 11:33","title":"Kutatók majomember kimérákat gyártottak, majd a kísérlet végén elpusztították az embriókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d66830-9aae-4404-b88e-9faab267786f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kormányzati kevélység, növekedési hajsza és a klientúra további gazdagítása fogja jellemezni a gazdaságpolitikát a választásokig. Két év alatt bő 9 ezermilliárd forinttal költ többet az állam a bevételeinél – a járvány elleni védekezés helyett a győzelem reményében.","shortLead":"Kormányzati kevélység, növekedési hajsza és a klientúra további gazdagítása fogja jellemezni a gazdaságpolitikát...","id":"202115__valasztasi_osztogatas__gyorsulo_inflacio__kiszoritosdi__belove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d66830-9aae-4404-b88e-9faab267786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579821b8-9ad9-468b-b95e-5f7e766fba89","keywords":null,"link":"/360/202115__valasztasi_osztogatas__gyorsulo_inflacio__kiszoritosdi__belove","timestamp":"2021. április. 17. 08:15","title":"Orbán nem a járványt akarja legyőzni, hanem az ellenzékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c18050-3729-4c5d-8b95-37696bf87fa3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két vadon élő óriáspanda vérre menő összecsapását sikerült lefilmezni a vadvédelmi hatóságoknak egy kínai természetvédelmi területen.","shortLead":"Két vadon élő óriáspanda vérre menő összecsapását sikerült lefilmezni a vadvédelmi hatóságoknak egy kínai...","id":"20210415_vadon_elo_oriaspandak_dulakodas_kina_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c18050-3729-4c5d-8b95-37696bf87fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8e425-02bd-4252-afe9-c124aa0ef08a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_vadon_elo_oriaspandak_dulakodas_kina_video","timestamp":"2021. április. 15. 21:03","title":"Vadon élő óriáspandák ádáz küzdelmét kapták lencsevégre Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]