[{"available":true,"c_guid":"210f1b72-d798-463b-b731-031ab77aee31","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Citadella felújítási terveinek benyújtása után elindult a környezetvédelmi hatásvizsgálat, a nemzeti parkosok szólt, hogy ez a virág sehol máshol nem nő országban.","shortLead":"A Citadella felújítási terveinek benyújtása után elindult a környezetvédelmi hatásvizsgálat, a nemzeti parkosok szólt...","id":"202115_citadella_vagyonkezelo_tavolodik_azallamtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210f1b72-d798-463b-b731-031ab77aee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a7aea8-9d5f-4cf6-9fed-13999167e5df","keywords":null,"link":"/360/202115_citadella_vagyonkezelo_tavolodik_azallamtol","timestamp":"2021. április. 16. 14:00","title":"A sárgás habszegfű miatt nem lesz gyümölcsös a Gellérthegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fogyasztóvédők azért perelték be a techóriást, mert nem volt elég a Google-fiókban csak egy helyen kikapcsolni a helyadatokat.","shortLead":"A fogyasztóvédők azért perelték be a techóriást, mert nem volt elég a Google-fiókban csak egy helyen kikapcsolni...","id":"20210416_google_fogyasztok_megtevesztese_android_ausztralia_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490fa818-fb80-4d96-83b2-254bbf775835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_google_fogyasztok_megtevesztese_android_ausztralia_birosag_itelet","timestamp":"2021. április. 16. 13:36","title":"Elítélték a Google-t a felhasználók megtévesztése miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","shortLead":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","id":"20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bb357d-527d-49c4-916b-dd7b8a360f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","timestamp":"2021. április. 16. 21:14","title":"PDSZ: Retorziókkal fenyegetik azokat a tanárokat, akik megtagadják a jelenléti oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra a vállalat éppen akkor, amikor a Spotifyt sok kritika éri problémás jogdíjfizetési gyakorlata miatt.","shortLead":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra...","id":"20210416_apple_music_spotify_jogdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3552a317-0b05-4402-88cb-a47adbf40266","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_music_spotify_jogdij","timestamp":"2021. április. 16. 20:13","title":"3 forintot fizet ki minden zenelejátszás után az Apple, a Spotify a felét (se)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A kormánypárt célja ezzel is egy jövőbeli nem fideszes vezetés gyengítése.","shortLead":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek...","id":"202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118c9fe6-46af-42c6-9db7-85f95c77af67","keywords":null,"link":"/360/202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","timestamp":"2021. április. 16. 11:00","title":"Vészjósló nevű hatósághoz \"szervezi ki az államot\" a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","shortLead":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","id":"20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c08fc30-db79-41af-bc4b-18e0489b7d65","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:56","title":"Jordán Tamás: Nem születik több Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok portréját adja közre. Olyanokét, mind a cseh születésű Madeleine Albright, aki a demokrata Clinton alatt volt külügyminiszter, vagy Dirk Nowiczki, a kosárlabda liga német származású sztárja.","shortLead":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok...","id":"20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4f226-2be1-4404-a6ff-a868c16239dd","keywords":null,"link":"/360/20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","timestamp":"2021. április. 17. 09:15","title":"G. W. Bush: A migránsok mindig is értéket jelentettek Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás függetlensége, és virágzik a korrupció, az uniós intézmények közti játszmák és a politikai kockázattól való félelem miatt az Európai Bizottság mégis halogatja, hogy fellépjen az uniós pénzügyek érdekében. Az EUrologus Jogálom című sorozatának 3. része.","shortLead":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás...","id":"20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08ef6fb-c775-4c71-8e4f-b72ed4687928","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 16. 17:00","title":"Csak politikai akarat hiányzik, hogy az Európai Bizottság elindítsa a jogállamisági mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]