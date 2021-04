Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","shortLead":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","id":"20210420_bkv_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79147808-8d21-47f7-9516-7018d934b47b","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_bkv_koronavirus","timestamp":"2021. április. 20. 13:01","title":"22 halálos áldozata van a járványnak a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan a visszalépést, gondolkoznak a spanyolok is, a német klubok pedig lendületből utasították el az indulást.","shortLead":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan...","id":"20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac68098-e465-4314-ba37-12ef9bf8a453","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","timestamp":"2021. április. 20. 20:52","title":"Repedezik a Szuperliga, a Chelsea már szinte biztosan visszamondja a részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","shortLead":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","id":"20210420_apple_parler_ujra_elerheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d807bbb-9adb-464d-b2fc-12eb4c4fc417","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_parler_ujra_elerheto","timestamp":"2021. április. 20. 07:44","title":"Visszakerülhet az Apple boltjába az amerikai szélsőjobb kedvenc appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott, mert nem találták a vénáját.","shortLead":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott...","id":"20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33146abe-d3ad-4830-aa1a-0789c042c909","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","timestamp":"2021. április. 20. 18:39","title":"Nem engedték be Navalnijhoz az orvosait, betiltották az érte szervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder jelölését támogatta.","shortLead":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder...","id":"20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e1a396-6669-4719-b4bf-b55c770f0445","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","timestamp":"2021. április. 20. 10:31","title":"A CDU saját elnökét javasolja kancellárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemeryné Pataki Klaudia szerint a városnak nyugalomra van szüksége. Pár napja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár szintén fideszes polgármestere is hasonlókról írt.","shortLead":"Szemeryné Pataki Klaudia szerint a városnak nyugalomra van szüksége. Pár napja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár...","id":"20210421_kecskemet_fidesz_szemereyne_pataki_klaudia_ellenzek_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5c41d0-5bb2-4869-9f90-86615cf3b0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kecskemet_fidesz_szemereyne_pataki_klaudia_ellenzek_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 21. 16:37","title":"Kecskemét fideszes polgármestere nem szeretne ellenzéki előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan gondolják át, amit láttak és hallottak, és ne vonjanak le következtetéseket személyes szimpátia vagy ellenszenv alapján. ","shortLead":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan...","id":"20210420_george_floyd_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ae0de-9779-4de9-a378-5f06e308f8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_george_floyd_targyalas","timestamp":"2021. április. 20. 06:05","title":"A záróbeszédekkel folytatódott a Floyd-ügy tárgyalása, elkezdődött az esküdtek tanácskozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat emlegetve képes segítséget hívni.","shortLead":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat...","id":"20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f72fb-d75e-4d7c-8362-e4f1bb45afd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","timestamp":"2021. április. 21. 08:03","title":"Ne próbálja ki otthon, mi történik, ha bemondja az iPhone-nak, hogy 14","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]