Balázs Klári ellen polgári peres eljárást indított Henri Bratter Izraelben élő francia zeneszerző plágium miatt – írja a Telex. Bratter az „izraeli Madonnának”, Ofra Hazának írt egy dalt, ami 1981-ben meg is jelent Tfila címmel. Erre a dalra mutat jelentős hasonlóságot Balázs Klári és Korda György 1984-es slágere, a Találd ki gyorsan a gondolatom.

Az izraeli sajtóbeszámolók szerint Bratter úgy véli, több mint 200 ezer dollár járna neki a majdnem 40 év szerzői jogdíj elmaradása miatt, de végül csak 25 ezer dollár kártérítést ítélt meg neki első fokon a Fővárosi Törvényszék. Ezen kívül egyedüli szerzőként kellene feltüntetni a dalnál, vagyis Balázs már nem részesülhet a jogdíjakból. Az ítéletet mindkét fél megfellebbezte.

Ez egyébként az izraeli dal:

Ez pedig Balázs Kláriéké:

A Telexnek a francia zeneszerzőt képviselő Schoenherr Hetényi Ügyvédi Irodától Bognár Alexandra ügyvéd elmondta, hogy Balázs az eljárás előtt még nem, a perben már ugyanakkor elismerte, hogy plagizálta az említett dalt.

A lapnak a Balázs Klári ügyvédje azt mondta, hogy az énekesnő bízott abban, hogy

az Artisjuson keresztül megérkezik a feldolgozáshoz az izraeli jogosítás, ahogy ez egy bevett szokás külföldi dalok magyar feldolgozása esetén. Sajnos, nem így történt.

Azt is hozzátették, Balázs Klári mindent elkövetett a jogvita békés rendezése érdekében. "Az izraeli szerzőségét nem vitatta, sőt felajánlotta, hogy együttműködik, hogy az izraeli zeneszerző jogai az Artisjusnál be legyenek jegyezve. Balázs Klári jelentős összegű jogdíjat is felajánlott, de a szerző pert indított. Szerintük azt az összeget ítélték meg Bratternek, amit eredetileg is kifizettek volna neki."