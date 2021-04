Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","shortLead":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","id":"20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7816f5-f56f-4195-a20f-64658dab8cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","timestamp":"2021. április. 23. 12:55","title":"Egy százhalombattai család mind a négy tagja meghalt koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szkeptikus Társaság szerint ők tették a legtöbbet a tudomány és a józan ész társadalmi elfogadottsága ellen.","shortLead":"A Szkeptikus Társaság szerint ők tették a legtöbbet a tudomány és a józan ész társadalmi elfogadottsága ellen.","id":"20210423_godeny_gyorgy_orvosok_a_tisztanlatasert_laposfold_szkeptikus_tarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb45b63-ae1f-45b6-ac8b-8350601fb6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_godeny_gyorgy_orvosok_a_tisztanlatasert_laposfold_szkeptikus_tarsasag","timestamp":"2021. április. 23. 21:00","title":"Gődényhez és társaihoz került az első Laposföld-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5e9edc-6b74-4f31-a9c7-09e3f13dc458","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főrészvényes azt kifogásolja, hogy noha egy éve elutasították a hatalom ajánlatát, azóta is azt érzékelik, hogy érdekeltségük eladását kívánják tőlük. A vevők pedig Fidesz-közeli cégek, illetve magánszemélyek lennének. ","shortLead":"A főrészvényes azt kifogásolja, hogy noha egy éve elutasították a hatalom ajánlatát, azóta is azt érzékelik...","id":"20210423_A_magyar_kormany_nem_hagyja_beken_a_Budapest_Airportot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5e9edc-6b74-4f31-a9c7-09e3f13dc458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa3f49-ac51-4f37-9a28-e110c7ac92ea","keywords":null,"link":"/360/20210423_A_magyar_kormany_nem_hagyja_beken_a_Budapest_Airportot","timestamp":"2021. április. 23. 19:30","title":"Magyar kormányzati nyomást sérelmez a Budapest Airport tulajdonosa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben összehasonlította a két nagy ökoszisztémát, az androidos és az iOS-es világot ebből a szempontból.","shortLead":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben...","id":"20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf0c5b6-58dd-45f1-b54e-cb8043c59aca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","timestamp":"2021. április. 23. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, tárhelyben még jobban áll, mint az androidosok, de már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13d97ba-310c-4ada-ae5b-0bd72550594f","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Mintegy 1268 milliárd forint uniós pénz elköltését vizionálja az egészségügyért felelős minisztérium a következő öt évben. Helyreállítás címén fizettetnének ki már futó projekteket.","shortLead":"Mintegy 1268 milliárd forint uniós pénz elköltését vizionálja az egészségügyért felelős minisztérium a következő öt...","id":"202116__unios_penzeso__korhazbezarasok__parhuzamos_valosag__fejreallitasi_tervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13d97ba-310c-4ada-ae5b-0bd72550594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0c5e8-3ccb-4dca-818b-58ebc5623ae5","keywords":null,"link":"/360/202116__unios_penzeso__korhazbezarasok__parhuzamos_valosag__fejreallitasi_tervek","timestamp":"2021. április. 24. 08:15","title":"Trükközve kér brüsszeli százmilliárdokat az egészségügyre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]