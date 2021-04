Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit bonyolult korrupciós hálózatát, kigúnyolja az oligarchák pénzét és ízlését. Mint ahogy tette legutóbb Putyin Fekete-tenger menti luxuspalotájával. Ezért kell eltakarítani az útból, amiből az államfő nem is csinál titkot. Ezt Anne Applebaum írja a The Atlanticben.","shortLead":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit...","id":"20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9808118d-7605-430b-a6c6-538304f4c715","keywords":null,"link":"/360/20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","timestamp":"2021. április. 26. 09:00","title":"Anne Applebaum: Csak Navalnijnak van receptje Putyin ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","shortLead":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","id":"20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a496fec-cde7-48cd-991c-9725bea817cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","timestamp":"2021. április. 25. 17:53","title":"30 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak a rekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár gyengébb volt a pár nappal korábbihoz képest, így is okozott károkat.","shortLead":"Bár gyengébb volt a pár nappal korábbihoz képest, így is okozott károkat.","id":"20210424_Ismet_foldrenges_volt_Ausztriaban_a_magyar_hatarhoz_kozel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1324d420-f680-4e9b-8ea6-deecd22f89ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Ismet_foldrenges_volt_Ausztriaban_a_magyar_hatarhoz_kozel","timestamp":"2021. április. 24. 17:20","title":"Ismét földrengés volt Ausztriában, a magyar határhoz közel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára, az országban most elszabadult a betegség és ezzel párhuzamosan összeomlott az egészségügyi rendszer. A politikusok súlyos felelősséggel tartoznak a válságért: a napról napra romló adatok ellenére nem mondták le a választási gyűléseket és nem figyelmeztették az embereket, hogy a Gangeszben való hagyományos megmártózással is terjed a kór. Az eredmény az lett, hogy naponta ezrek halnak meg, elfogytak a kórházi ágyak és közelharc folyik az oxigénes palackokért.","shortLead":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára...","id":"20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04170283-81a7-448e-85f8-5d0ff0df17f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","timestamp":"2021. április. 24. 15:30","title":"\"A kiürült indiai utcákat majmok és kutyák lepték el, mint egy sci-fiben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","shortLead":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","id":"20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81839816-d745-4e34-80c6-4c31c0740753","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","timestamp":"2021. április. 25. 20:27","title":"Infosztrájkot tartottak az egyetemi átalakítás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","shortLead":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","id":"20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3f87a-638f-4f64-91b6-9c10e98e1a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 24. 19:40","title":"A Google Earth pár másodperc alatt megmutatja, hogyan hatott a Földre a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","shortLead":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","id":"20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4483e9-1770-4b12-ba1f-b26e1360f321","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","timestamp":"2021. április. 26. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos, 5-ajtós új Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f91c6b3-8884-4209-a036-a63d11f56fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","timestamp":"2021. április. 26. 06:41","title":"370 lóerős lett az új Mercedes S-osztály dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]